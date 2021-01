DONTNOD ENTERTAINMENT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

5 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 555

Solde en espèces : 106 205,82 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 59 516 titres 815 225,82 € 1 276 transactions VENTE 61 370 titres 845 596,98 € 1 099 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 9 409

Solde en espèces : 75 834,66 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 300 000,00 €

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr













ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 276 59 516 815 225,82 1 099 61 370 845 596,98 01/07/2020 5 116 1647,2 3 117 1685,65 02/07/2020 11 1043 14684,5 9 535 7575,49 03/07/2020 2 100 1410 7 508 7229,4 06/07/2020 4 50 710 10 300 4284,99 07/07/2020 5 180 2548,49 12 236 3379,99 08/07/2020 8 139 1965,45 6 158 2249,7 09/07/2020 6 130 1838,01 10 229 3251,59 10/07/2020 28 665 9407,62 19 966 13839,79 13/07/2020 10 398 5707 12 559 8032,33 14/07/2020 16 457 6453,62 11 346 4932,16 15/07/2020 18 504 7121,22 12 693 9880,17 16/07/2020 19 746 10412,89 6 407 5729,05 17/07/2020 16 432 5849,84 9 390 5310,08 20/07/2020 17 779 10411,18 11 712 9690,6 21/07/2020 10 244 3231,8 5 175 2346,75 22/07/2020 13 371 4871,3 7 260 3471,49 23/07/2020 14 333 4377,65 7 264 3481,55 24/07/2020 1 40 528 9 279 3730,59 27/07/2020 12 324 4264,2 8 538 7155,13 28/07/2020 12 320 4220,51 7 215 2865,05 29/07/2020 18 411 5425,49 8 952 12750,42 30/07/2020 14 295 3892,44 3 244 3247,4 31/07/2020 13 205 2697,25 7 314 4144,8 03/08/2020 7 170 2230,71 4 88 1159,7 04/08/2020 2 50 655 4 195 2574 05/08/2020 27 760 9766,99 8 378 4878,54 06/08/2020 25 965 12217,67 8 433 5526,9 07/08/2020 22 611 7613,55 7 361 4524,2 10/08/2020 27 1058 13057,73 11 1029 12737,68 11/08/2020 24 799 9684,68 12 669 8143,07 12/08/2020 9 327 3974,69 11 369 4523,02 13/08/2020 17 599 7284,08 14 593 7256,78 14/08/2020 17 439 5334,95 20 892 10972,49 17/08/2020 10 467 5774,97 20 1649 20870,57 18/08/2020 34 2485 30625,64 8 334 4246,81 19/08/2020 5 131 1624,3 26 2266 28594,43 20/08/2020 11 547 7114,72 14 548 7117,1 21/08/2020 10 640 8175,94 4 266 3437,84 24/08/2020 29 610 7868,51 14 679 8821,16 25/08/2020 6 822 10985,95 21 1378 18526,66 26/08/2020 5 293 4074,84 16 465 6516,51 27/08/2020 19 806 11091,29 8 207 2855,19 28/08/2020 25 1100 15098,6 17 920 12910,36 31/08/2020 24 1916 24897,85 6 720 9466,13 01/09/2020 3 535 6817,99 3 39 501,45 02/09/2020 15 979 12063,63 5 305 3782,76 03/09/2020 13 847 10215,84 15 857 10369,53 04/09/2020 16 869 10487,27 21 1435 17466,39 07/09/2020 8 388 4775,39 9 254 3138,91 08/09/2020 13 638 7715,91 3 83 1004,65 09/09/2020 7 277 3307,1 3 242 2906,11 10/09/2020 7 309 3635,66 12 416 4925,69 11/09/2020 4 108 1283,25 8 344 4139,01 14/09/2020 6 135 1642,5 6 635 7896,61 15/09/2020 17 958 11912,35 10 668 8377,79 16/09/2020 6 394 4940,29 7 275 3445,15 17/09/2020 10 706 8798,95 7 590 7400,19 18/09/2020 7 288 3583,7 5 232 2879 21/09/2020 19 771 9451,07 8 167 2068,45 22/09/2020 8 653 7851,54 17 1142 13875,64 23/09/2020 15 1103 13370,01 8 1409 17642,93 24/09/2020 11 602 7202,69 6 462 5604,29 25/09/2020 3 100 1230 8 441 5448,29 28/09/2020 4 220 2848,01 7 1336 17392,32 29/09/2020 23 1143 14136,17 34 2352 29948,96 30/09/2020 6 495 6484,5 9 408 5392,78 01/10/2020 8 365 4890,05 11 392 5324,81 02/10/2020 10 1269 17055,99 7 1168 15752,35 05/10/2020 8 385 5367,02 15 1283 18077,6 06/10/2020 3 174 2533,01 15 838 12329,66 07/10/2020 26 1111 16009,07 6 345 5025,24 08/10/2020 3 485 6889,52 12 723 10406,72 09/10/2020 7 292 4216,3 7 314 4571,9 12/10/2020 11 621 8892,41 10 550 7971,48 13/10/2020 6 443 6455,66 7 319 4666,36 14/10/2020 11 530 7625 2 121 1744,35 15/10/2020 6 298 4242,69 2 138 1973,4 16/10/2020 7 374 5314,8 10 257 3677,85 19/10/2020 10 661 9793,05 25 2667 39593,48 20/10/2020 6 300 4565,01 5 130 1992,5 21/10/2020 11 478 7179,51 8 164 2482,6 22/10/2020 11 257 3846,29 3 87 1313,85 23/10/2020 10 313 4674,06 1 19 285,95 26/10/2020 24 840 12150,35 4 98 1396,95 27/10/2020 12 505 7023,49 9 513 7140,14 28/10/2020 13 532 7165,4 9 573 7729,94 29/10/2020 7 203 2711,65 9 226 3041,6 30/10/2020 13 563 7985,82 10 1207 17378,27 02/11/2020 4 156 2207,1 8 166 2356,6 03/11/2020 0 104 1471,6 0 80 1140 04/11/2020 2 184 2631,2 7 150 2160,5 05/11/2020 13 820 11698,12 7 525 7553,75 06/11/2020 8 525 7507,5 8 525 7534,01 09/11/2020 11 478 6968,28 12 819 12086,64 10/11/2020 4 287 4212,04 4 205 3042,24 11/11/2020 7 256 3772,21 13 521 7787,33 12/11/2020 10 307 4642,55 2 98 1494,5 13/11/2020 4 250 3775 6 305 4614,74 16/11/2020 3 342 5190,91 6 350 5325,01 17/11/2020 2 200 3060 1 52 800,8 18/11/2020 4 341 5269,34 0 0 0 19/11/2020 0 0 0 3 450 6944,99 20/11/2020 7 428 6714,42 9 593 9403,85 23/11/2020 4 330 5274,98 5 325 5198,9 24/11/2020 0 0 0 3 115 1855,25 25/11/2020 2 150 2467,5 6 260 4304,51 26/11/2020 6 156 2598,69 8 330 5550,5 27/11/2020 2 170 2882,5 7 161 2728,95 30/11/2020 3 150 2542,5 5 272 4624 01/12/2020 2 100 1690 4 172 2921,51 02/12/2020 27 1511 24216,34 28 991 16340,6 03/12/2020 7 250 4057,5 4 64 1040,75 04/12/2020 7 330 5344,52 4 180 2919,01 07/12/2020 3 166 2700,01 25 736 12169,32 08/12/2020 8 212 3522,3 1 7 116,55 09/12/2020 2 50 840 11 275 4622,26 10/12/2020 9 436 7280,98 5 203 3432,75 11/12/2020 2 100 1650 6 86 1423,35 14/12/2020 0 155 2620,24 0 242 4057,01 15/12/2020 4 253 4277,04 5 89 1508 16/12/2020 2 40 674 7 319 5415,79 17/12/2020 3 144 2467,4 4 310 5305,19 18/12/2020 7 300 5127,51 2 170 2909,5 21/12/2020 0 962 16036,06 0 38 636,5 22/12/2020 2 100 1660 12 673 11278,61 23/12/2020 3 200 3350 1 1 16,85 24/12/2020 7 382 6383,6 0 0 0 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 8 438 7289,2 6 279 4687,9 29/12/2020 3 200 3340 2 8 134 30/12/2020 3 159 2644,39 1 100 1665 31/12/2020 0 0 0 2 65 1082,25