DONTNOD ENTERTAINMENT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 9 055

- Solde en espèces: 83 612,68 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 36 507 titres 532 658,70 € 822 transactions VENTE 36 181 titres 524 760,72 € 739 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 8 729

- Solde en espèces: 91 510,66 €



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 0

- Solde en espèces: 300 000,00 €

ANNEXE S2 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

ANNEXE S1 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

