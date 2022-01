DONTNOD ENTERTAINMENT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 24 janvier 2022 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :

Nombre d'actions : 5 211

Solde en espèces : 142 551,59 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 17 701 titres 253 627,45 € 241 transactions VENTE 23 482 titres 343 860,05 € 275 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 992

Solde en espèces : 53 082,11 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

10 992 titres

53 082,11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



À propos de DONTNOD Entertainment

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ) , RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr









ANNEXE

Achats Vente ALDNE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 241 17 701 253 627,45 275 23 482 343 860,05 01/07/2021 2 5 68,55 1 1 13,75 02/07/2021 1 1 13,95 2 26 366,45 05/07/2021 1 1 14,00 2 14 196,00 06/07/2021 1 1 14,00 8 1 801 25 822,00 07/07/2021 6 705 9 847,65 5 741 10 658,20 08/07/2021 3 391 5 423,50 1 1 14,00 09/07/2021 1 1 14,05 3 253 3 564,85 12/07/2021 1 1 14,80 7 1 071 15 850,80 13/07/2021 1 1 15,10 4 551 8 320,10 14/07/2021 1 1 15,10 3 152 2 305,85 15/07/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 16/07/2021 4 641 9 494,50 1 1 15,00 19/07/2021 4 581 8 519,75 1 1 14,75 20/07/2021 2 57 823,65 7 1 201 18 076,95 21/07/2021 1 1 15,00 6 731 11 360,00 22/07/2021 1 1 15,80 5 541 8 564,80 23/07/2021 3 531 8 268,30 1 1 15,80 26/07/2021 1 1 15,70 4 440 6 955,80 27/07/2021 3 471 7 217,35 1 1 15,35 28/07/2021 1 1 15,30 1 1 15,30 29/07/2021 1 1 15,30 1 1 15,30 30/07/2021 1 1 15,50 1 1 15,50 02/08/2021 2 211 3 207,30 1 1 15,30 03/08/2021 2 201 3 025,10 2 36 555,85 04/08/2021 3 491 7 375,40 2 121 1 869,40 05/08/2021 1 1 15,35 6 861 13 500,35 06/08/2021 1 1 15,95 1 1 15,95 09/08/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 10/08/2021 1 1 15,75 1 1 15,75 11/08/2021 1 1 15,75 1 1 15,75 12/08/2021 1 1 15,80 2 111 1 781,30 13/08/2021 1 1 16,00 1 1 16,00 16/08/2021 1 1 15,80 1 1 15,80 17/08/2021 3 511 7 956,95 3 196 3 145,45 18/08/2021 1 1 15,55 1 1 15,55 19/08/2021 3 491 7 596,30 1 1 15,80 20/08/2021 1 1 15,35 3 251 3 903,35 23/08/2021 3 491 7 473,30 1 1 15,30 24/08/2021 1 1 15,05 1 1 15,05 25/08/2021 1 1 15,15 1 1 15,15 26/08/2021 1 1 15,10 1 1 15,10 27/08/2021 1 1 15,05 1 1 15,05 30/08/2021 1 1 15,10 1 1 15,10 31/08/2021 3 461 6 947,95 1 1 15,45 01/09/2021 3 421 6 386,85 1 1 15,35 02/09/2021 2 161 2 423,05 1 1 15,05 03/09/2021 1 1 15,05 1 1 15,05 06/09/2021 1 1 15,05 1 1 15,05 07/09/2021 1 1 15,10 1 1 15,10 08/09/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 09/09/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 10/09/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 13/09/2021 1 1 15,15 2 71 1 082,65 14/09/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 15/09/2021 1 1 15,05 1 1 15,05 16/09/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 17/09/2021 1 1 15,10 1 1 15,10 20/09/2021 1 1 15,00 1 1 15,00 21/09/2021 3 391 5 794,90 1 1 14,90 22/09/2021 3 301 4 357,75 1 1 14,75 23/09/2021 3 361 5 188,00 1 1 14,50 24/09/2021 4 461 6 454,50 1 1 14,50 27/09/2021 4 431 5 947,80 1 1 13,80 28/09/2021 3 291 3 978,40 1 1 13,90 29/09/2021 2 52 704,65 2 148 2 049,55 30/09/2021 3 281 3 827,40 1 1 13,90 01/10/2021 3 271 3 658,50 1 1 13,50 04/10/2021 2 6 80,60 1 1 13,60 05/10/2021 2 101 1 353,45 1 1 13,45 06/10/2021 3 241 3 210,60 1 1 13,60 07/10/2021 1 1 13,55 2 14 189,70 08/10/2021 2 91 1 210,45 1 1 13,45 11/10/2021 1 1 13,60 3 256 3 488,10 12/10/2021 3 104 1 393,45 1 1 13,40 13/10/2021 2 83 1 103,95 1 1 13,35 14/10/2021 3 231 3 026,55 1 1 13,25 15/10/2021 1 1 13,15 2 16 212,65 18/10/2021 1 1 13,30 2 191 2 549,80 19/10/2021 1 1 13,15 3 416 5 555,15 20/10/2021 1 1 13,20 2 181 2 443,20 21/10/2021 1 1 13,60 1 1 13,60 22/10/2021 1 1 13,50 1 1 13,50 25/10/2021 1 1 14,00 10 2 181 30 986,50 26/10/2021 1 1 15,00 5 623 9 450,10 27/10/2021 1 1 15,20 3 276 4 250,95 28/10/2021 3 441 6 580,25 1 1 15,25 29/10/2021 3 411 6 050,30 1 1 14,80 01/11/2021 1 1 14,85 2 141 2 100,85 02/11/2021 1 1 14,80 1 1 14,80 03/11/2021 3 401 5 842,60 1 1 14,60 04/11/2021 5 681 9 715,45 1 1 14,45 05/11/2021 3 271 3 775,10 1 1 14,10 08/11/2021 3 341 4 662,00 2 2 28,00 09/11/2021 2 101 1 363,60 1 1 13,60 10/11/2021 1 1 13,60 1 1 13,60 11/11/2021 1 1 13,60 1 1 13,60 12/11/2021 3 301 4 069,95 3 172 2 399,40 15/11/2021 3 301 4 024,50 2 71 972,50 16/11/2021 1 1 13,45 2 171 2 308,45 17/11/2021 2 29 387,20 1 1 13,40 18/11/2021 3 301 3 979,50 2 171 2 317,00 19/11/2021 4 391 5 063,00 1 1 13,00 22/11/2021 4 319 4 031,35 1 1 12,75 23/11/2021 4 351 4 327,15 2 191 2 425,65 24/11/2021 1 1 12,70 3 501 6 403,20 25/11/2021 1 1 12,85 1 1 12,85 26/11/2021 4 331 4 156,75 1 1 12,75 29/11/2021 1 1 12,40 5 931 11 724,90 30/11/2021 2 101 1 257,65 2 391 4 985,15 01/12/2021 2 40 508,15 1 1 12,85 02/12/2021 1 1 12,95 3 250 3 282,75 03/12/2021 1 1 12,95 3 162 2 130,75 06/12/2021 2 151 1 955,75 2 2 26,50 07/12/2021 2 141 1 833,05 1 1 13,05 08/12/2021 2 141 1 833,25 1 1 13,25 09/12/2021 1 1 13,20 2 161 2 133,20 10/12/2021 1 1 13,25 1 1 13,25 13/12/2021 1 1 13,20 1 1 13,20 14/12/2021 1 1 13,35 1 1 13,35 15/12/2021 1 1 13,40 4 471 6 393,40 16/12/2021 1 1 13,75 8 1 591 22 330,75 17/12/2021 2 181 2 579,65 3 341 5 003,60 20/12/2021 3 441 6 359,80 2 131 1 938,80 21/12/2021 3 431 6 194,05 1 1 14,55 22/12/2021 1 1 14,45 3 381 5 527,95 23/12/2021 1 1 15,05 11 1 777 27 285,25 24/12/2021 1 1 15,70 4 273 4 363,00 27/12/2021 1 1 16,00 3 281 4 507,00 28/12/2021 1 1 16,00 2 161 2 600,00 29/12/2021 1 1 16,20 4 381 6 279,20 30/12/2021 1 1 16,70 6 591 10 054,20 31/12/2021 4 511 8 649,50 4 239 4 183,15

