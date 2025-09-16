 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Données positives de la Phase I randomisée de TG4050, vaccin thérapeutique individualisé néoantigénique contre le cancer – Fin de la randomisation de la partie Phase II au quatrième trimestre 2025
information fournie par Boursorama CP 16/09/2025 à 17:45

Résultats financiers du 1er semestre 2025 et point sur l’activité


Données positives de Phase I évaluant TG4050 dans les cancers opérables de la tête et du cou

• 100 % de survie sans récidive après deux ans de suivi des patients – Données communiquées lors d’une présentation orale à l’ASCO (juin 2025)

• Présentation de nouvelles données d’immunologie lors d’une conférence scientifique

au quatrième trimestre 2025


Partie Phase II en cours évaluant TG4050 dans les cancers opérables de la tête et du cou

• Sélection des patients terminée - Fin de la randomisation au quatrième trimestre 2025

• Premières données d’immunogénicité et données préliminaires d’efficacité attendues respectivement au deuxième semestre 2026 et au quatrième trimestre 2027


Préparation d’un nouvel essai de Phase I dans une seconde indication


Transgene est financée jusqu’à fin décembre 2026


Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)


.../...

