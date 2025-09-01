Données positives de l'étude STEER de Novo Nordisk
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 08:17
Par rapport au tirzépatide, son Wegovy (semaglutide) a montré une réduction de 57% du risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès, quelle qu'en soit la cause, chez les personnes en surpoids ou obèses et atteintes d'une maladie cardiovasculaire.
De même, l'étude a montré une réduction de 29% du risque de ces évènements, toutes causes confondues, chez les utilisateurs de Wegovy par rapport à ceux de tirzépatide chez toutes les personnes traitées, indépendamment de toute lacune dans leur traitement.
'Cette étude s'ajoute aux preuves suggérant que les avantages de la protection cardiaque observés avec Wegovy sont spécifiques à la molécule sémaglutide et ne peuvent donc pas être étendus à d'autres traitements GLP-1 ou à base de GIP/GLP-1', met en avant Novo Nordisk.
