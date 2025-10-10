 Aller au contenu principal
Données de suivi positives dans le syndrome de Dravet pour Biogen
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 15:32

Biogen et Stoke Therapeutics font part d'analyses de suivi à plus long terme des études d'extension ouvertes en cours dans le syndrome de Dravet, qui soutiennent le potentiel du zorevunersen en tant que médicament modificateur de la maladie.

Ces résultats, présentés lors de la 54e réunion annuelle de la Child Neurology Society (CNS), ont montré des améliorations continues de la cognition et du comportement à 2 ans, contrastant avec 'un changement minime dans l'histoire naturelle'.

De plus, des améliorations de l'état clinique général à 3 ans dans les études d'extension ouvertes ont été rapportées par les cliniciens et les soignants chez 95% des patients traités par zorevunersen.

Encéphalopathie développementale et épileptique sévère, caractérisée par des crises sévères et récurrentes ainsi que des troubles cognitifs et comportementaux, le syndrome de Dravet touche jusqu'à 38 000 personnes aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.

Valeurs associées

BIOGEN
148,8400 USD NASDAQ -0,51%
