Données de suivi positives dans le syndrome de Dravet pour Biogen
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 15:32
Ces résultats, présentés lors de la 54e réunion annuelle de la Child Neurology Society (CNS), ont montré des améliorations continues de la cognition et du comportement à 2 ans, contrastant avec 'un changement minime dans l'histoire naturelle'.
De plus, des améliorations de l'état clinique général à 3 ans dans les études d'extension ouvertes ont été rapportées par les cliniciens et les soignants chez 95% des patients traités par zorevunersen.
Encéphalopathie développementale et épileptique sévère, caractérisée par des crises sévères et récurrentes ainsi que des troubles cognitifs et comportementaux, le syndrome de Dravet touche jusqu'à 38 000 personnes aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.
Valeurs associées
|148,8400 USD
|NASDAQ
|-0,51%
A lire aussi
-
Epargnez malin avec les éclairages des experts Amundi ! Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin ! Bon réflexe ... Lire la suite
-
Des déplacés palestiniens retournaient vendredi dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, après le retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.
-
La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.
-
La légende de la gymnastique Simone Biles a apporté son expertise à Buenos Aires en animant un atelier destiné à inspirer et à former de jeunes athlètes de toute l'Argentine.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer