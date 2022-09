Données cliniques positives pour les candidats-médicaments issus des deux plateformes innovantes de Transgene – Nouveaux résultats attendus au second semestre 2022

Résultats financiers du 1er semestre 2022 et point sur l’activité

­

- TG4001 – Les résultats de l’analyse intermédiaire de l’essai de Phase II randomisé dans les cancers anogénitaux HPV-positifs seront communiqués au quatrième trimestre 2022

­- TG4050 (plateforme myvac®) – De nouvelles données positives de Phase I ont été présentées aux congrès de l’AACR et de l’ASCO – Présentation de données supplémentaires des deux essais de Phase I au deuxième semestre 2022

-­ TG6002 – Les données de Phase I confirmant le potentiel de l’administration par voie intraveineuse des virus oncolytiques Invir.IO™ de Transgene seront présentées au congrès de l’ESMO le 11 septembre 2022 à 12 h

­- BT-001 (plateforme Invir.IO™) – Les premières données de l’essai de Phase I montrent une bonne tolérance et des premiers signes d’activité antitumorale – Lancement de la partie Phase Ib (en combinaison avec pembrolizumab) au deuxième semestre 2022

­- Visibilité financière jusqu’à fin 2023

-­ Transgene tiendra une conférence R&D le 27 septembre 2022 à 14h



Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)



.../...