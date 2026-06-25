Doncasters s'envole lors de son entrée à la Bourse de New York alors que la vague d'introductions en bourse dans le secteur aérospatial s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Jeudi, lors de son introduction à la Bourse de New York, le titre Doncasters DPC.N a bondi de 33,3 %, s'inscrivant ainsi dans la lignée d'une série d'introductions en bourse très dynamiques dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.

Les actions de la société basée à Derby, au Royaume-Uni, ont ouvert à 44 dollars chacune, contre un prix d’offre de 33 dollars.

Doncasters a levé 919,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse, en vendant 27,9 millions d’actions à un prix supérieur à la fourchette de prix annoncée, comprise entre 28 et 32 dollars par action.

Les émetteurs accélèrent leurs projets d’introduction en bourse alors que les investisseurs se montrent de plus en plus enthousiastes à l’égard des entreprises de la chaîne d’approvisionnement des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, les pays augmentant leurs dépenses de défense suite à l’escalade des tensions au Moyen-Orient en début d’année. Le secteur a récemment connu une vague d’introductions en bourse, notamment celle de son concurrent Arxis

ARXS.O , dont les actions ont bondi de près de 36 % lors de leurs débuts au Nasdaq en avril.