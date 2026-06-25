Doncasters lève 919,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de pièces aérospatiales Doncasters a annoncémercredisoir avoir levé 919,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.