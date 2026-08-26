Donaldson en hausse alors que ses bénéfices du quatrième trimestre dépassent les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Le titre DCI.N du fabricant de produits de filtration Donaldson progresse de près de 4 % à 97 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,15 dollar au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,13 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 1,06 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,04 milliard de dollars

** Prévisions de BPA pour l'exercice 2027 comprises entre 4,22 $ et 4,38 $; les analystes tablaient sur 4,38 $

** DCI prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 5,5 % à 9,5 % pour l'exercice 2027

** Deux des huit sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, six “conserver”; leur objectif de cours médian est de 91 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action DCI affichait une hausse de 5,2 % depuis le début de l'année