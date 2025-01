Donald Trump veut investir 500 milliards de dollars dans l'IA

(AOF) - Les valeurs liées à l'IA sont attendues en hausse en pré-marché à Wall Street, bénéficiant de l'annonce faite hier soir par Donald Trump: un investissement de 500 milliards de dollars sur quatre ans dans un projet baptisé Stargate associant SoftBank, OpenAI et Oracle pour construire des centres de données de nouvelle génération. Le leader des bases de données devait bondir de près de 10% et entraîne dans son sillage Arm, Microsoft , Nvidia et Palantir ainsi que Dell et Super Micro Computer.