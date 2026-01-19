Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les marchés

flash marchés edram

Entre pressions publiques sur Jerome Powell et menaces d'intervention en Iran, Donald Trump entretient un climat d'incertitude ; toutefois la Fed juge sa politique monétaire adaptée et aucune baisse de taux n'est attendue lors de la prochaine réunion.

Au Japon, la Première ministre envisage de dissoudre l'assemblée pour provoquer des élections anticipées et renforcer sa majorité, afin de faciliter la mise en œuvre de sa politique de relance.

En Europe, les taux longs ont pleinement joué leur rôle d'actif refuge en reculant sur la semaine, tandis que l'or a poursuivi sa progression.

Donald Trump souffle le chaud et le froid sur des sujets aussi divers que la géopolitique, l'économie et la politique monétaire américaine. En effet, il a montré un regain d'agressivité envers Jerome Powell, lui demandant expressément de baisser les taux à la prochaine réunion à la fin du mois. M. Powell fait, de plus, l'objet d'une enquête du ministère de la justice en lien avec la rénovation des bâtiments de la Banque Centrale. Sur ces éléments, les taux américains ont eu tendance à monter et le dollar à baisser, mais l'effet n'a pas duré très longtemps. Les données économiques ont repris le dessus pour expliquer l'évolution des taux. Les chiffres d'inflation légèrement en-dessous des attentes (2,6 % sur un an pour l'inflation « cœur » contre 2,7 % attendu) ont rassuré les investisseurs et ont permis aux taux longs de se stabiliser. En revanche, la bonne tenue des ventes au détail pour le mois de novembre, les publications d'indicateurs avancés régionaux en hausse et au-dessus des attentes, les chiffres hebdomadaires de l'emploi de bonne facture ont entraîné une hausse des taux courts américains. Cela confirme la résilience de l'économie américaine et les déclarations de plusieurs membres de la Fed ont confirmé que la politique monétaire était appropriée dans l'environnement actuel. Aucune baisse de taux n'est donc attendue lors de la prochaine réunion.

Sur le front géopolitique, M. Trump a menacé l'Iran d'une intervention en soutien aux manifestants avant de temporiser. Le sujet du Groenland reste d'actualité avec des déclarations de soutien des dirigeants européens. En conséquence, l'or a fait office d'actif refuge et a progressé sur la semaine. Le pétrole a fluctué en fonction des tensions avec l'Iran, en hausse en début de semaine et en retrait ensuite.

Sur le front économique, M. Trump cherche à mettre en place des mesures de soutien aux consommateurs et à l'immobilier en amont des élections de mi-mandat, alors que sa popularité est en baisse. Il a notamment évoqué l'idée d'un plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %. Cela a été vivement critiqué par plusieurs dirigeants de grandes banques américaines (JP Morgan, Bank of America) et a pesé sur les valeurs bancaires lors de cette première semaine de publication des résultats qui était plutôt de bonne facture, notamment pour les entreprises financières. Selon eux, cette mesure aurait pour effet de limiter l'octroi de crédits de la part des banques, et donc la consommation.

Au Japon, la Première ministre envisage de dissoudre l'assemblée pour provoquer des élections. Elle souhaiterait ainsi capitaliser sur sa popularité pour avoir plus de poids à l'assemblée afin de pouvoir plus facilement implémenter sa politique de relance. Cela a poussé les marchés actions japonais à la hausse, avec une progression de plus de 4 % du Topix (indice japonais) sur la semaine.

Dans cet environnement d'incertitude géopolitique, les actions américaines ont moins progressé. Les actions technologiques ont connu quelques prises de bénéfices avant d'être relancées par une bonne publication de résultats de TSMC. Les taux longs européens ont joué leur rôle d'actif refuge et ont baissé sur la semaine. Compte tenu de l'environnement économique résilient, nous conservons une position de neutralité sur les actions et une préférence pour le crédit sur les actifs obligataires.

Lire l'intégralité de l'article :