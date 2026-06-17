Donald Trump règle à l'amiable le litige qui l'opposait à sa nièce au sujet de la publication de ses déclarations fiscales

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* Le président américain a déclaré que les fuites de sa nièce avaient permis l'enquête du New York Times, récompensée par un prix Pulitzer

* Un non-lieu empêcherait Donald Trump de poursuivre à nouveau Mary Trump en justice

* Le président réclamait initialement 100 millions de dollars

* Les avocats et la Maison Blanche n'ont pas souhaité faire de commentaires

par Jonathan Stempel

Le président américain Donald Trump a réglé à l'amiable le procès dans lequel il accusait sa nièce Mary Trump d'avoir divulgué de manière abusive des informations au New York Times NYT.N dans le cadre de son enquête de 2018, récompensée par le prix Pulitzer, sur ses finances et ses tentatives présumées d'évasion fiscale.

Les deux parties ont annoncé cet accord dans une lettre déposée mardi auprès d’un tribunal de l’État de New York à Manhattan, et devraient demander le classement définitif de l’affaire dans les semaines à venir.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Le rejet de l’affaire serait définitif, ce qui signifie que le président américain ne pourrait pas intenter une nouvelle action en justice.

Les avocats de Donald Trump et de Mary Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La Maison Blanche a renvoyé toute demande de commentaire aux avocats du président. Donald Trump avait poursuivi Mary Trump en justice en 2021, l’accusant de s’être associée à un "complot insidieux " avec le Times afin d’exploiter ses déclarations fiscales dans le but de gagner de l’argent, de faire avancer leurs agendas politiques et de mener à bien des vendettas.

Trump a déclaré que sa nièce avait violé les clauses de confidentialité d’un accord de 2001 concernant la succession de Fred Trump Sr., qui était le père de Donald Trump et le grand-père de Mary Trump. Fred Trump est décédé en 1999. Mary Trump, psychologue, s’est présentée comme une source du Times dans son best-seller révélateur de 2020 , intitulé "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde). En mai 2024, une cour d’appel d’État a estimé qu’il existait un fondement juridique "substantiel" à la demande de Donald Trump relative à la violation de la confidentialité, mais a précisé qu’il ne pourrait prétendre qu’à des dommages-intérêts symboliques plutôt qu’aux 100 millions de dollars qu’il réclamait.

Les avocats de Mary Trump ont fait valoir que cette action en justice enfreignait une loi de l’État de New York interdisant les poursuites abusives visant à museler la liberté d’expression des détracteurs.

Un juge chargé de l’affaire a rejeté en 2023 les plaintes connexes de Donald Trump contre le Times et les journalistes, puis l’a condamné à payer 392 639 dollars de leurs frais de justice. En 2022, ce même juge avait rejeté une autre action en justice intentée par Mary Trump, qui accusait le président et deux de ses frères et sœurs de l'avoir spoliée d'un héritage de plusieurs millions de dollars.