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Donald Trump prépare de nouveaux accords pour réduire le prix des médicaments
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 18:48
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L'administration de Donald Trump devrait annoncer une nouvelle série d'accords avec des laboratoires pharmaceutiques afin de réduire le coût des médicaments aux Etats-Unis, où les patients paient souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés. Bayer, Takeda, CSL et plusieurs sociétés de biotechnologie de taille intermédiaire devraient notamment participer à cette initiative, selon le Financial Times. La Maison-Blanche doit présenter lundi de nouvelles mesures consacrées à l'accessibilité financière des soins.

Ces accords prolongeraient ceux déjà conclus avec 17 grands groupes pharmaceutiques, dont Pfizer, Eli Lilly et Amgen, sur le principe de la "nation la plus favorisée". Les entreprises s'engagent à rapprocher certains prix américains de ceux pratiqués dans d'autres économies développées, notamment dans les programmes fédéraux de santé, et à vendre certains traitements directement aux patients. En contrepartie, les laboratoires concernés bénéficient d'allègements de droits de douane.

Les entreprises pharmaceutiques de petite et moyenne taille se sont jusqu'ici montrées plus réticentes à rejoindre le dispositif, dont les économies réelles restent difficiles à évaluer. Medicaid bénéficie déjà de remises importantes et ses bénéficiaires supportent généralement peu de dépenses directes pour leurs médicaments. À l'approche des élections de mi-mandat, l'administration met néanmoins en avant sa politique sur le pouvoir d'achat et estime que l'ensemble de ses mesures pourrait générer 64,3 milliards de dollars d'économies pour les gouvernements fédéral et locaux sur dix ans, une projection qui reste incertaine.

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