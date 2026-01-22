Donald Trump poursuit JPMorgan pour fermeture de comptes jugée politiquement motivée
La plainte évoque une "pression sociale et politique" à laquelle JPMorgan aurait cédé, qualifiant les motivations de l'établissement de "convictions 'woke' infondées". Trump accuse la banque de diffamation commerciale, de rupture de bonne foi contractuelle et de violation de la loi floridienne sur les pratiques commerciales déloyales. Le recours s'inscrit dans une critique plus large, portée par certains cercles conservateurs, contre des institutions financières soupçonnées de discriminer des clients pour des raisons politiques.
JPMorgan Chase a réagi par un communiqué, affirmant que la plainte est "dénuée de fondement". La porte-parole Patricia Wexler a précisé que la banque ne ferme jamais de comptes pour des raisons politiques ou religieuses, mais uniquement lorsqu'un risque juridique ou réglementaire est identifié. Elle a également appelé à une clarification des règles en vigueur pour éviter que le secteur bancaire ne soit instrumentalisé. L'affaire devrait maintenant suivre son cours judiciaire en Floride.
