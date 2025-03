(AOF) - Les valeurs du secteur des vins et spiritueux en Europe reculent nettement en Europe. A Paris, Pernod Ricard perd 3,73% à 96,46 euros tandis que Rémy Cointreau cède 3,87% à 45,24 euros. Dans un nouveau développement de la guerre commerciale en cours, le président américain a menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins, le champagne et les alcools de l'Union européenne si cette dernière ne supprimait pas les 50% de droits de douane récemment imposés sur le whisky américain.

Donald Trump plombe le secteur des vins et spiritueux en Europe

