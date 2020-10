Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donald Trump et son épouse ont contracté le coronavirus Reuters • 02/10/2020 à 08:03









(Ajoute précisions) par Jeff Mason WASHINGTON, 2 octobre (Reuters) - Donald Trump a annoncé tôt vendredi matin avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ainsi que son épouse Melania, un développement qui intervient à un peu plus de trente jours de l'élection présidentielle. "Ce soir, @FLOTUS (la première dame des Etats-Unis) et moi-même avons été testés positifs pour le Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre protocole de rétablissement immédiatement. Nous allons nous en sortir ENSEMBLE !" a déclaré le président américain sur son compte Twitter. "Comme trop d'Américains l'ont fait cette année, @potus (le président des Etats-Unis) et moi-même sommes en quarantaine à domicile après avoir été testés positifs au coronavirus. Nous nous portons bien et j'ai reporté tous mes engagements à venir", a tweeté de son côté Melania Trump. Donald Trump, qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, avait dit jeudi s'être placé à l'isolement après qu'une de ses conseillères, Hope Hicks, a été testée positive au nouveau coronavirus. Hope Hicks voyage régulièrement avec le président américain à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Elle l'a accompagné dans l'Ohio mardi pour le débat présidentiel puis dans le Minnesota mercredi pour participer à un événement de campagne. Agé de 74 ans, considéré comme étant en surpoids, le président républicain, même si son état de santé général est bon depuis son arrivée à la Maison blanche, est classé dans les catégories à risque face au coronavirus. Donald Trump, qui est régulièrement testé pour le dépistage du coronavirus, a continué de voyager à travers les Etats-Unis ces dernières semaines, prenant part à des rassemblements comptant des milliers de participants à l'approche des élections du 3 novembre. Souvent, il s'est abstenu de porter un masque de protection. Son test positif bouleverse naturellement la campagne présidentielle. Un déplacement prévu ce vendredi en Floride ne figure plus sur le nouvel agenda présidentiel diffusé par la Maison blanche. Il éclaire aussi d'un jour nouveau le débat qui agite les Etats-Unis depuis des mois autour de la réponse fédérale à l'épidémie de SARS-CoV-2, que Trump est accusé d'avoir minimisée et qui a fait plus de 200.000 morts sur le seul territoire des Etats-Unis. La crise sanitaire a été l'un des principaux thèmes abordés lors du débat télévisé chaotique qui a opposé Donald Trump à son rival démocrate Joe Biden mardi à Cleveland, dans l'Ohio. L'ex-vice-président de Barack Obama a mis en doute le leadership de Donald Trump dans cette crise, déclarant qu'il avait paniqué et échoué à protéger les Américains parce qu'il était davantage préoccupé par l'économie. Donald Trump s'en est offusqué et a assuré que son administration et lui avaient fait "un travail génial". (version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.