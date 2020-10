Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donald Trump en quarantaine après qu'une conseillère est testée positive au COVID-19 Reuters • 02/10/2020 à 05:25









2 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, et la Première dame, Melania Trump, vont être placés en quarantaine en attendant les résultats de leurs tests au coronavirus, après qu'une conseillère du président a été testé positive au COVID-19. "Hope Hicks, qui a travaillé si dur sans prendre de repos a été testée positive au COVID-19", a écrit Donald Trump sur Twitter. "C'est terrible! La Première dame et moi-même attendons nos résultats. En attendant, nous nous plaçons en quarantaine", a-t-il ajouté. (Jeff Mason et William Mallard; version française Camille Raynaud)

