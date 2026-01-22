 Aller au contenu principal
Donald Trump déclare n'avoir pas parlé à Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, au sujet de la plainte
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 23:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'avait pas parlé avec le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N Jamie Dimon au sujet d'une plainte déposée plus tôt dans la journée qui vise la banque pour ses pratiques commerciales.

JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
