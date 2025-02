Donald Trump bouscule les Bourses mondiales

(AOF) - La décision du président américain d'imposer de nouveaux droits de douane sur les importations provenant du Canada, de la Chine et du Mexique a jeté un froid sur les marchés. L'indice CAC 40 a cédé 1,20% à 7854,92 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 1,41% à 5212,56 points. En Asie, la Bourse de Tokyo a perdu 2,66% et l'indice coréen Kospi, 2,52%. Déjà pénalisé vendredi soir par les annonces de Donald Trump, Wall Street recule également. Le Dow Jones perd 0,14% vers 17h30.

Les obligations gouvernementales ont été recherchées du fait de leur statut de valeur refuge. Ainsi, le rendement du 10 ans américain a reculé de 3,1 points de base à 4,41%. Pour les mêmes raisons, l'once d'or a touché un nouveau plus haut historique en séance à un peu plus de 2830 dollars.

Les produits canadiens et mexicains importés aux Etats-Unis seront taxés à hauteur de 25%, tandis que 10% de droits de douane supplémentaires seront imposés aux importations en provenance de Chine, a indiqué le nouvel hôte de la Maison Blanche.

Après un entretien avec Donald Trump cet après-midi, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a obtenu un délai d'un mois avant l'imposition de ces droits, le temps que les deux pays négocient un accord. En contrepartie, elle fera appel à la garde nationale pour renforcer la sécurité à la frontière avec les Etats-Unis. Ses déclarations ont permis aux marchés de réduire leurs pertes.

Le gouvernement canadien a, lui, annoncé des droits de douane de 25 % sur certaines importations américaines, en commençant par 30 milliards de dollars canadiens de marchandises américaines le 4 février, suivis de 125 milliards de dollars canadiens supplémentaires dans 21 jours.

Le ministre chinois des affaires étrangères s'est, lui, engagé à prendre les " contre-mesures nécessaires ", sans fournir de détails.

Enfin, le président Donald Trump a également réaffirmé qu'il allait " certainement " augmenter les droits de douane sur les produits de l'Union européenne " très bientôt ", citant le " déficit énorme " avec l'UE.

Donald Trump choisit l'escalade

MUFG souligne l'escalade que représentent les mesures annoncées vendredi par Donald Trump, relativement à celles décidées lors de son premier mandat. Il avait alors imposé des droits de douane sur 380 milliards de dollars d'importations, principalement en provenance de Chine, contre 1 400 milliards de dollars aujourd'hui. "L'autre différence importante est que cette fois-ci, les droits de douane seront mis en œuvre immédiatement, alors qu'ils avaient été introduits progressivement au cours des années du premier mandat de M. Trump", ajoute le spécialiste.

Pour Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez La Banque Postale AM, "le reproche essentiel fait à ses partenaires est de ne pas assez contrôler l'immigration et surtout l'entrée de drogues aux Etats-Unis. A ce stade, il est difficile de comprendre ce qui est négociable et quand un retour à la normale peut être envisagé." En conséquence de quoi, si les droits de douane entrent en vigueur mardi, Barclays pense que la guerre commerciale pourrait se prolonger.

"Dans les semaines à venir, les droits de douane risquent de peser sur les marchés et de contribuer à la volatilité, du moins jusqu'à ce que les investisseurs aient une idée plus claire de l'orientation et de la finalité de la politique commerciale des États-Unis", prévient UBS.

L'automobile sous pression

Sur le plan des valeurs, les constructeurs et les équipementiers automobiles ont été les plus touchés par ce début de guerre commerciale. Ils sont particulièrement concernés en raison de chaînes de production transfrontalières. Seuls 7 membres du CAC 40 ont échappé à la baisse. Les valeurs défensives ont limité leurs pertes.