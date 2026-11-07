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Donald Harrison, cadre chez Google, démissionne du conseil d'administration de SpaceX
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 00:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX SPCX.O a annoncé vendredi que Donald Harrison, cadre chez Google, avait démissionné du conseil d'administration de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA, après plus d'une décennie.

Voici quelques détails:

* M. Harrison a notifié sa démission à SpaceX le 4 novembre, et celle-ci a pris effet immédiatement

* L'entreprise dirigée par Elon Musk a précisé que la décision de M. Harrison de démissionner n'était pas due à un désaccord avec l'entreprise sur des questions liées à son fonctionnement, à ses politiques ou à ses pratiques

* M. Harrison, cadre de longue date chez Google, occupe actuellement le poste de président des partenariats mondiaux et du développement d’entreprise. Selon les données de LSEG, Alphabet GOOGL.O est le plus grand actionnaire institutionnel de SpaceX

* Vendredi, Google a annoncé une légère augmentation de sa participation dans SpaceX, qui est passée de 551,2 millions à environ 555 millions d’actions

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