DON'T NOD : Résultats semestriels 2024

Des produits d'exploitation économiques et un EBITDA économique impactés par la contre-performance commerciale des derniers lancements dans un marché extrêmement compétitif et concentré

Des résultats fortement dégradés par des dépréciations sans impact sur la trésorerie

Un bilan qui nécessite de sécuriser les ressources de la société

Un projet de réorganisation [1] envisagé qui pourrait impacter les effectifs

Paris, 16 octobre 2024 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats semestriels 2024 arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour même [2] et un projet de réorganisation.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, déclare : « Nos résultats semestriels 2024 reflètent les contre-performances économiques des derniers lancements, malgré des notes solides (Métacritiques), ainsi que l'impact comptable des décisions que nous avons dû prendre. Les premières mesures en soutien de la performance, annoncées au printemps dernier, n'apparaissent pas suffisantes pour préserver la compétitivité de la société. Nous avons donc présenté ce jour aux instances représentatives du personnel un projet de réorganisation qui pourrait amener DON'T NOD sur une nouvelle trajectoire de développement. Je suis pleinement conscient de l'impact que ce projet pourrait avoir pour l'ensemble des collaborateurs. Cependant, il est à ce jour indispensable d'envisager une telle voie face à la nécessité de sécuriser les ressources de notre entreprise et de lui redonner une capacité à mieux rivaliser dans une industrie devenue beaucoup plus compétitive et sélective. »

Données consolidées en K€ S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires 2 663 1 871 - dont développement 2 050 19 - dont ventes 613 1 852 Production immobilisée [3] 13 800 12 710 Total produits d'exploitation Économiques [4] 16 463 14 581 Autres produits d'exploitation 14 3 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (19 170) (17 496) Crédits d'Impôt 3 764 1 596 EBITDA Économique [5] (incluant les crédits d'impôt) 1 071 (1 316) Dotations aux amortissements et provisions (485) (33 308) Impôts différés/exigibles (218) 153 EBIT Économique [6] (incluant les crédits d'impôt) 368 (34 471) Résultat financier 258 706 Résultat exceptionnel (1 336) (8 448) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (157) (157) Résultat net de l'ensemble consolidé (866) (42 370)

Activité du premier semestre 2024

Pour les six premiers mois de l'exercice 2024, DON'T NOD affiche un recul de 11% de ses produits d'exploitation économiques, qui s'élèvent à 14,6 M€ contre 16,5 M€ au 30 juin 2023. Cette évolution traduit :

Une progression des ventes (+1,2 M€ à 1,9 M€), principalement portée par le back catalogue (Vampyr et la licence Life is Strange) et les contributions de Jusant (sorti fin octobre 2023) et Banishers: Ghosts of new Eden (sorti mi-février 2024) ;

Des revenus au titre du développement en retrait (-2,0 M€), illustrant l'achèvement du développement de Banishers: Ghosts of new Eden et l'absence de nouveaux jeux en coproduction ;

Une baisse de la production immobilisée (-1,1 M€ à 12,7 M€), qui matérialise la mise en pause temporaire de 2 projets en phase de conception.

Des résultats fortement négatifs malgré des mesures en soutien à la performance

Comme annoncé, les comptes semestriels 2024 reflètent à la fois la contre-performance commerciale de certains jeux et l'impact comptable des décisions prises pour faire face à un marché ultra-compétitif et sélectif.

Dans le cadre des efforts opérés, les charges de personnel [7] sont en diminution de 5%, à 12,8 M€ au premier semestre 2024, et les autres charges d'exploitation sont en retrait de 17%, à 4,4 M€. Ces efforts engagés ont freiné la baisse de l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) qui ressort à -1,3 M€ au premier semestre 2024, en retrait de 2,4 M€ par rapport au 30 juin 2023.

Les dotations aux amortissements et provisions incluent, comme annoncé le 23 septembre 2024, une dépréciation des actifs immobilisés de 31,6 M€ (sans incidence sur la trésorerie) qui se décompose comme suit :

Une dépréciation partielle de 24,0 M€ pour Jusant et Banishers: Ghost of New Eden, dont les ventes futures estimées, dans un marché particulièrement saturé, ne devraient pas permettre de générer un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir la totalité des frais de développement capitalisés au titre de ces deux jeux ;

Une dépréciation totale de 7,6 M€ au titre de la mise en pause temporaire de deux projets à Paris (P12 et P13), afin de prioriser les ressources et de maximiser les chances de succès des titres actuellement les plus prometteurs.

Ainsi, l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à -34,5 M€ au 30 juin 2024 contre 0,4 M€ un an auparavant.

Afin de renforcer le potentiel de vente et d'accroître les opportunités de partenariats avec les leaders de l'industrie, la conception des projets a été réorientée pour toucher un public plus large. Dans ce cadre, la société a évalué les développements capitalisés au sein du Projet P10 qui ne seront plus conservés, ce qui l'a conduit à mettre au rebut, au 30 juin 2024, 8,4 M€ d'actifs. Ainsi, le résultat exceptionnel ressort à -8,4 M€ au premier semestre 2024 contre -1,3 M€ au 30 juin 2023.

Enfin, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à -42,4 M€ au 30 juin 2024, contre -0,9 M€ au titre du premier semestre de l'exercice précédent dont près de 40,0 M€ de charges sans impact sur la trésorerie.

Structure financière au 30 juin 2024

ACTIF (en K€) 31/12/23 30/06/24 PASSIF (en K€) 31/12/23 30/06/24 Actif immobilisé 65 559 34 579 Fonds propres 118 567 77 706 Stocks, en-cours - - Provisions 4 474 4 592 Clients, cptes rattachés 2 887 506 Dettes financières 3 148 2 386 Autres créances 9 360 9 936 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 598 1 486 Disponibilités et VMP 54 798 45 470 Autres dettes 4 816 4 321 TOTAL 132 603 90 492 TOTAL 132 603 90 492

Les flux liés à l'activité sont légèrement positifs (+0,7 M€), reflet d'une diminution du besoin en fonds de roulement. Les investissements dans les jeux sont en baisse à 12,8 M€ contre 13,9 M€ un an auparavant, en raison de la priorisation de certains jeux en développement. Ainsi, sur le premier semestre 2024, DON'T NOD a réduit sa consommation de trésorerie [8] incluant également des éléments financiers non récurrents (+3,2 M€), passant de 15,4 M€ au premier semestre 2023 à 10,1 M€.

A fin juin 2024, DON'T NOD dispose d'une trésorerie brute de 45,5 M€, contre 54,8 M€ au 31 décembre 2023, pour des fonds propres de 77,7 M€ et des dettes financières brutes limitées à 2,4 M€.

Un projet de réorganisation pour assurer la pérennité de la société

Dans ce contexte de résultats dégradés et malgré les actions déjà menées, la société se retrouve contrainte de devoir envisager un projet de réorganisation afin notamment de sauvegarder sa compétitivité dans un écosystème concurrentiel toujours plus exigeant.

Ce projet pourrait impacter les effectifs de DON'T NOD en France et pourrait en l'état du projet envisagé concerner jusqu'à 69 emplois. Un échange a eu lieu ce jour avec les instances de représentation du personnel ; un processus d'information – consultation de ces mêmes instances devrait ensuite être engagé sur ce projet.

Enfin, ce projet de réorganisation, susceptible d'impacter les effectifs de DON'T NOD, aurait pour ambition de :

Rationaliser le nombre de lignes de production de la société ;

Renforcer le rôle du comité éditorial afin de mieux répondre aux attentes du marché ;

Retrouver plus d'agilité organisationnelle ;

Aligner les technologies pour gagner en efficacité ;

Sécuriser les financements de la société.

La Direction souhaite favoriser le dialogue avec les partenaires sociaux dans la perspective d'aboutir à d'éventuels accords relatifs notamment aux mesures sociales d'accompagnement incluant un potentiel plan de départs volontaires qui pourraient être envisagées en cas d'adoption du projet.

Dans cette période complexe, DON'T NOD poursuivra les développements en cours Lost Records: Bloom & Rage (premier épisode prévu pour février 2025 et le second en mars 2025), P10 et P14 (dont les sorties sont programmées avant fin 2027).

DON'T NOD a demandé à Euronext la reprise de cotation de ses titres, suspendue ce jour à la demande de la société, à compter du 17 octobre 2024 à l'ouverture des marchés.

ANNEXES

Tableau de Flux de Trésorerie simplifié

En K€ S1 2023 S1 2024 Marge Brute d'Autofinancement 1 361 (523) Variation du BFR (2 622) 1 190 Flux net de trésorerie lié à l'activité (1 261) 667 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (14 081) (10 815) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 44 649 822 Trésorerie d'ouverture 34 905 54 795 Trésorerie de clôture 64 223 45 464 Variation de trésorerie 29 318 (9 332)

[1] Toute prise de décision éventuelle impliquerait au préalable de procéder à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel

[2] Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sera émis dans les prochains jours. Le Rapport financier semestriel sera mis à disposition au plus tard le 31 octobre 2024.

[3] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[4] Chiffre d'affaires + production immobilisée

[5] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[6] Résultat d'exploitation + Crédits d'Impôts Jeux Vidéo

[7] Equivalent temps plein moyen groupe. 316 personnes au 30/06/24 vs 336 au 30/06/23

[8] Cf tableau de flux de trésorerie en annexe