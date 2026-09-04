DON'T NOD : Point sur l'activité du 1er semestre 2026 et sur le projet de transformation de l'organisation

Chiffre d'affaires 6,1 M€ au 1 er semestre 2026, en baisse de 14%

semestre 2026, en baisse de 14% EBITDA économique [1] en perte à -4,3 M€ contre -2,0 M€ au S1 2025

en perte à -4,3 M€ contre -2,0 M€ au S1 2025 Projet de transformation de l'organisation visant à amplifier le programme de réduction des coûts déjà en œuvre et à aligner durablement la structure du Groupe avec son niveau d'activité sécurisé

Paris, 4 septembre 2026 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, fait le point sur l'activité du premier semestre 2026 et détaille son projet de transformation de son organisation annoncé le 1 er septembre dernier.

Données consolidées en K€

Données non auditées S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 7 048 6 064 - dont développement 460 2 604 - dont ventes 6 589 3 460 Production immobilisée [2] 6 847 0 Total produits d'exploitation Économiques [3] 13 895 6 064

Un premier semestre 2026 toujours affecté par un environnement de marché dégradé

Au titre du 1 er semestre 2026, les produits d'exploitation économiques de DON'T NOD s'élèvent à 6,1 M€, marquant un fort repli de 56% sur un an. Cette évolution intervient dans un contexte de tensions systémiques de l'industrie du jeu vidéo, marqué notamment par une forte sélectivité des financements. Sur la période, aucune production immobilisée n'a été constatée : les coûts de production d' Aphelion et du projet P14 ne sont pas immobilisés, ce dernier ne remplissant pas, à la date de clôture, le critère d'activation lié à la capacité de financement malgré des marques d'intérêt.

Le chiffre d'affaires semestriel 2026 de DON'T NOD ressort également à 6,1 M€, en retrait de 14%, avec une :

Contraction des ventes, qui atteignent 3,5 M€ , portées essentiellement par les ventes et la constatation comptable d'une partie des revenus PS+ et Game Pass de Bloom and Rage, par les premières ventes d'Aphelion ainsi que par le back catalogue;

, portées essentiellement par les ventes et la constatation comptable d'une partie des revenus PS+ et Game Pass de Bloom and Rage, par les premières ventes d'Aphelion ainsi que par le back catalogue; Hausse des revenus de développement à 2,6 M€, correspondant principalement au développement par les équipes de Montréal d'un jeu narratif fondé sur une propriété intellectuelle majeure de Netflix.

Les produits d'exploitation économiques constatés sur la période ne couvrant pas les charges d'exploitation courantes, l'EBITDA économique est en perte (-4,3 M€) au titre du 1 er semestre 2026. Pour rappel, l'EBITDA économique était ressorti à -2,0 M€ au 1 er semestre 2025 et -10,3 M€ au 2 nd semestre 2025.

La trésorerie brute consolidée à fin juin 2026 s'élève à 9,8 M€ et à 8,0 M€ à fin juillet 2026 contre 15,4 M€ à fin 2025. Compte tenu de la trésorerie disponible et du prévisionnel de trésorerie, la poursuite de l'exploitation demeure en partie dépendante de la mise en place de financements externes destinés à couvrir les besoins liés à l'activité et au développement des projets. Ceci représente à date une incertitude significative sur la continuité d'exploitation au-delà du 31 janvier 2027.

Une nécessaire adaptation de l'organisation aux nouvelles conditions de marché

L'activité du Groupe s'inscrit dans un contexte de marché du jeu vidéo profondément transformé, marqué par une forte sélectivité des financements et une évolution des conditions d'accès aux ressources nécessaires au développement des productions alors que les succès commerciaux sont de plus en plus difficiles malgré la qualité reconnue des créations originales de DON'T NOD.

Malgré les mesures déjà engagées dans le cadre de son plan de performance et les actions de réduction des coûts mises en œuvre, ces efforts ne permettent pas, à eux seuls, de rétablir durablement la compétitivité de DON'T NOD.

Dans ce contexte, la profonde évolution des conditions économiques de l'industrie du jeu vidéo et de son financement, conjuguée à la dégradation des principaux indicateurs économiques de DON'T NOD, affecte significativement sa compétitivité. La Société estime, en conséquence, nécessaire de faire évoluer son modèle opérationnel.

Dans cette perspective, DON'T NOD recentre son activité en France autour d'une ligne de production unique qui inclut les compétences nécessaires pour initier de nouveaux projets avant l'achèvement de la production en cours. Ce projet d'organisation devrait permettre de maintenir un pipeline continu de projets et de soutenir le développement de l'activité à long terme.

Il vise à renforcer l'efficacité opérationnelle du Groupe en permettant une allocation plus efficiente des ressources, une clarification des responsabilités et une concentration accrue des expertises sur les projets prioritaires.

Dans ce cadre, le projet de transformation actuellement envisagé pourrait conduire à un ajustement des effectifs en France pouvant concerner jusqu'à une suppression de 90 postes.

L'initiation de ce projet a été validée ce jour par le Conseil d'administration et les premières réunions préalables à la mise en œuvre éventuelle d'un plan de sauvegarde de l'emploi se sont tenues avec les Instances Représentatives du Personnel, c'est-à-dire le Comité Social et Economique et sa Commission Santé Sécurité Conditions de Travail. Parallèlement, la Direction a ouvert des négociations avec l'organisation syndicale représentative au sein de la Société.

La Société poursuit par ailleurs l'examen des modalités juridiques et opérationnelles les plus adaptées pour accompagner cette transformation, préserver la continuité de ses activités, dans l'intérêt de l'ensemble de ses parties prenantes.

Oskar Guilbert, Président directeur général, déclare : « Ce premier semestre confirme les défis majeurs auxquels notre industrie fait face. Dans un marché où les financements sont plus sélectifs et les revenus plus incertains, nous devons adapter notre modèle avec lucidité et responsabilité. Les mesures envisagées aujourd'hui sont difficiles, nous mesurons pleinement ce qu'elles peuvent représenter pour les collaborateurs et collaboratrices concernés et nous veillons à mettre en place des mesures d'accompagnement nécessaires. Ce projet est néanmoins indispensable pour assurer la poursuite des activités de la Société. »

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a créé et édité ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM . Elle a également partagé ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

[1] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + crédits d'Impôts

[2] Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction et en auto-édition jusqu'à leurs sorties

[3] Chiffre d'affaires + production immobilisée