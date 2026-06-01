DON'T NOD : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 17 juin 2026

Paris, le 1 er juin 2026

DON'T NOD ENTERTAINMENT informe ses actionnaires que les documents préparatoires relatifs à l'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 17 juin 2026 à 10h00 au siège social de la Société sont mis à disposition conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les actionnaires pourront consulter, notamment, les documents suivants :

Le rapport financier annuel 2026 incluant : les comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; le Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; le Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;

La brochure de convocation incluant : le texte des résolutions soumises à l'Assemblée générale et le rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions ;

Le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte visée à l'article L.234-1 du Code de commerce. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement de la communication financière déjà publiée par la Société, notamment le communiqué du 23 avril 2026 relatif à l'existence d'une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ;

Le formulaire de vote.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



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Relations Analystes/Investisseurs

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Relations Presse

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