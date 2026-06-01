 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DON'T NOD : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 17 juin 2026
information fournie par Actusnews 01/06/2026 à 08:00

Paris, le 1 er juin 2026

DON'T NOD ENTERTAINMENT informe ses actionnaires que les documents préparatoires relatifs à l'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le 17 juin 2026 à 10h00 au siège social de la Société sont mis à disposition conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les actionnaires pourront consulter, notamment, les documents suivants :

  • Le rapport financier annuel 2026 incluant : les comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; le Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; le Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
  • La brochure de convocation incluant : le texte des résolutions soumises à l'Assemblée générale et le rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions ;
  • Le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte visée à l'article L.234-1 du Code de commerce. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement de la communication financière déjà publiée par la Société, notamment le communiqué du 23 avril 2026 relatif à l'existence d'une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ;
  • Le formulaire de vote.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD
Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com 		ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nXByaJaaaJfFxnJraJtsbGJlZ2aSlZSZmpadmmZvZp7GZ29ixZpkZsqdZnJpmWpn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98451-2026_06_01_cp_mad-ag-2026-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DONTNOD
0,5980 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Nvidia lance ses propres processeurs pour ordinateurs portables Windows
    information fournie par AFP 01.06.2026 08:40 

    Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, conçu pour briser l'hégémonie de la technologie d'Intel dans ce domaine et moderniser les appareils à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). "Microsoft et Nvidia ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 01.06.2026 08:37 

    * SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le fondateur et président de SoftBank, Masayoshi Son, a annoncé dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche que le groupe japonais allait investir 75 milliards d'euros en France dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Soitec
    information fournie par Reuters 01.06.2026 08:29 

    * SOITEC SOIT.PA - HSBC relève son objectif de cours à 173 euros contre 31 euros ; Deutsche Bank relève son objectif de cours à 200 euros contre 150 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Emmanuel Macron à l'Élysée le 28 mai 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Flotte fantôme russe: un nouveau pétrolier arraisonné dimanche dans l'Atlantique par la France, annonce Macron
    information fournie par AFP 01.06.2026 08:26 

    La Marine française a arraisonné dimanche un nouveau pétrolier en provenance de Russie, lors d'une opération menée en haute mer dans l'Atlantique "avec le soutien de plusieurs partenaires dont le Royaume-Uni", a annoncé lundi sur X Emmanuel Macron. Selon la préfecture ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,59 +0,30%
2CRSI
51,6 0,00%
SOITEC
177,55 0,00%
CAC 40
8 183,34 0,00%
Or
4 504,42 -0,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank