DON'T NOD : LIFE IS STRANGE(TM) 2 ARRIVE SUR NINTENDO SWITCH EN FÉVRIER

Paris, le 23 janvier, 2023 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et SQUARE ENIX® ont le plaisir d'annoncer que le jeu Life is Strange™ 2, plusieurs fois récompensé, sera disponible sur Nintendo Switch le 2 février 2023. Le titre est dès maintenant en précommande sur le Nintendo eShop.

Le potentiel de Life is Strange™ 2 continuera ainsi d'être maximisé puisque le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch afin de toucher un public encore plus large. Par ailleurs, cela permettra de redynamiser les ventes de l'ensemble de la franchise Life is Strange, sur toutes les plateformes.

Découvrez Life is Strange 2, la série encensée par la critique, disponible pour la toute première fois sur Nintendo Switch et entrez dans l'univers de Life is Strange 2 à travers une toute nouvelle bande annonce : https://youtu.be/XJPPvcazdxk

Life is Strange 2 est une aventure narrative passionnante et émouvante, dans laquelle vos décisions influencent à la fois l'histoire et les personnages.

Vous incarnez Sean Diaz, 16 ans, un adolescent ordinaire qui grandit dans la banlieue de Seattle. Lorsque les pouvoirs de télékinésie de votre jeune frère Daniel se déclenche à la suite d'un incident traumatique, vous êtes obligé d'abandonner votre maison et de fuir la police. En tant que grand frère, vous êtes le seul responsable de la sécurité et du bien-être de Daniel, mais aussi de la manière dont il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, alors que vous traversez les États-Unis pour tenter de passer la frontière mexicaine.

Découvrez la vie sur la route et ses dangers et rencontrez de nombreux personnages lors de ce périple à la fois semé d'embûches et riches en aventure humaine.

Rejoignez les frères Diaz pour le voyage de leur vie sur Nintendo Switch : les choix que vous ferez au cours de ce voyage les définiront à jamais.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

