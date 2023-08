DON'T NOD : Jusant, la toute nouvelle création de DON'T NOD, sortira le 31 octobre ! / Précommandes disponibles dès maintenant !

Paris, 24 août 2023 - DON'T NOD, développeur et éditeur français de jeux vidéo indépendant, est ravi d'annoncer que Jusant , son jeu d'action-puzzle très attendu, sera disponible le 31 octobre sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Il sera également disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie.

Les précommandes pour le jeu sont ouvertes dès maintenant sur Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Découvrez le trailer de gameplay ici : https://youtu.be/6vBEtwXwdCE

Ce nouveau trailer explore les mécanismes d'escalade de Jusant et met en avant les différentes façons de gravir la tour en utilisant des outils, l'environnement et l'aide de son compagnon Ballast, dont la capacité d'écho réveille la nature sur son chemin. Il présente également de nouveaux biomes exceptionnels, mettant en valeur la diversité de la flore et de la faune dans Jusant.

Jusant à la gamescom !

Les visiteurs de la gamescom pourront jouer à la démo de Jusant sur le stand Xbox dans le Hall 8 jusqu'à la fin de l'événement.

Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD, déclare : « Nous sommes ravis de révéler la date de sortie de Jusant – le 31 octobre – alors que nous participons à la gamescom en partenariat avec Xbox. L'accueil a été fantastique depuis l'annonce initiale et le jeu est très attendu. C'est formidable de voir autant de joueuses et de joueurs découvrir Jusant lors de l'un des plus grands événements de jeux vidéo au monde. »

Jusant propose une expérience de jeu d'escalade méditative, mêlant action et puzzle, où vous et votre compagnon d'eau, le Ballast, coopérez pour gravir une imposante tour. Maîtrisez vos outils d'escalade, trouvez votre chemin à travers des environnements variés et reconstituez le passé de la tour au fur et à mesure de votre progression. Plongez-vous dans le jeu à votre propre rythme, entouré par la spectaculaire flore et faune de la tour, le tout accompagné d'une envoûtante bande-son atmosphérique.

Précommandez Jusant dès maintenant sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 et avant sa sortie le 31 octobre. Vous pouvez aussi l'ajoutez à votre liste de souhaits sur Steam dès maintenant !

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

