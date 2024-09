Don’t Nod flanche après d'importantes dépréciations

(AOF) - L’éditeur de jeux vidéo Don’t Nod chute de 16% à 1,47 euro après décidé de déprécier ses actifs intangibles pour près de 32 millions d’euros.

Oskar Guilbert, président directeur général, a déclaré : " Nous sommes bien évidemment déçus par nos performances récentes dans un marché extrêmement compétitif et sélectif. Malgré un excellent accueil critique, Jusant et Banishers: Ghosts of new Eden n'ont malheureusement pas obtenu le résultat commercial escompté, ce qui entraîne une dégradation de nos résultats semestriels 2024 et nous conduit à étudier toutes les options possibles concernant notre feuille de route. "

Dans ce contexte de contre-performance, Don't Nod a décidé de déprécier partiellement, à hauteur de 24 millions d'euros, les actifs de Jusant et Banishers: Ghost of New Eden, compte tenu de l'incapacité à démontrer des flux futurs à hauteur de la valeur de ces actifs. L'éditeur de jeux vidéo a temporairement mis en pause deux projets en phase de conception à Paris impliquant une dépréciation de 7,6 millions d'euros.

La société entend concentrer ses efforts et ressources sur les propriétés intellectuelles en cours de production offrant le plus fort potentiel de retour sur investissement. Don't Nod cite Lost Records: Bloom & Rage et deux projets internes dont les sorties sont programmées avant fin 2027 et dont les titres restent à dévoiler.

L'ensemble de ces décisions conduira à une dépréciation des actifs immobilisés à hauteur de 31,6 millions d'euros et à la constatation d'une perte exceptionnelle de l'ordre de 8,5 millions d'euros. " Ces éléments impacteront significativement les résultats semestriels 2024, sans effet cash ", souligne le groupe dont la trésorerie est attendue à 45,5 millions d'euros à fin juin 2024.

Au premier semestre, les produits d'exploitation économiques ont reculé de 11% à 14,6 millions d'euros et l'Ebitda économique est attendu en perte de l'ordre de 1 million d'euros.

Le groupe " étudie par ailleurs les autres options qui pourraient être envisagées dans les meilleurs délais pour sécuriser ses opérations et améliorer la création de valeur ".

