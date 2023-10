Don't Nod efface ses bénéfices sur un an

(AOF) - Au premier semestre 2023, Don't Nod (éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo) indique que son EBITDA incluant les crédits d'impôts (français et canadien) s’établit à 1,1 million d'euros, en retrait de 0,8 million d'euro par rapport au 30 juin 2022. Sur cette période, le groupe accuse une perte nette à hauteur de 866 000 euros alors qu'il affichait un bénéfice net à 1,67 million d'euros il y a un an. Son chiffre d'affaires a baissé passant de 3,55 à 2,66 millions d'euros entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023.

Toutefois, Don't Nod affiche une progression de 10,3% de ses produits d'exploitation économiques sur ce premier semestre qui s'élèvent à 16,5 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros au 30 juin 2022.

Les capitaux propres s'élèvent ainsi au 30 juin 2023 à 132,6 millions d'euros contre 88,1 million d'euros fin décembre 2022. Sa trésorerie disponible et équivalents atteint un niveau solide de 64,2 millions d'euros contre 34,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Coté perspectives, avec des ressources financières considérablement renforcées, Don't Nod maintiendra sa stratégie de développement.

Celle-ci repose sur le renforcement de sa détention des Propriétés Intellectuelles tout en privilégiant un modèle équilibré entre auto-édition et coproduction ; la concentration de sa force de production sur les segments porteurs de l'Action-RPG et de l'Action Adventure / Narrative Adventure ; et sur la confirmation de l'objectif de 2 sorties par an en moyenne, afin d'assurer à la fois une récurrence de chiffre d'affaires et la constitution d'un back catalogue dynamique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.