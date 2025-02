DON'T NOD : DON'T NOD sort la partie 1 de Lost Records: Bloom and Rage, son aventure narrative tant attendue et imaginée par les créateurs de Life is Strange !

Découvrez le trailer de lancement dès maintenant !

Paris, 18 février 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo est très heureux d'annoncer la sortie de Lost Records: Bloom & Rage , sa nouvelle aventure narrative très attendue, sur PC , Xbox Series X|S , et PlayStation 5. Il s'agit du tout premier jeu développé par DON'T NOD Montréal studio, et imaginé par les esprits créatifs à l'origine de Life is Strange.

Regardez le trailer de lancement ICI

Offre de lancement & PlayStation Plus

Bloom & Rage est inclus dans le catalogue PlayStation Plus pour les membres PlayStation Plus Extra et Premium. Le jeu bénéficie d'une réduction de lancement de 10% jusqu'au 4 mars sur Steam, Xbox et pour les membres PlayStation Plus. Les joueuses et joueurs sur PlayStation peuvent également précommander la version physique du jeu grâce à notre partenaire Maximum Games, via les revendeurs participants .

Michel Koch, Directeur Créatif de DON'T NOD Montréal, déclare : « Lancer un studio dans un nouveau pays, constituer une nouvelle équipe, créer un univers inédit et donner vie à de nouveaux personnages a constitué un véritable défi, encore plus en pleine pandémie. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous dévoiler la nouvelle IP de DON'T NOD.

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu qui vous permet de façonner votre place parmi vos amis, de surmonter l'adversité, de grandir et d'accepter qui vous êtes.

Nous espérons que cette aventure vous touchera et que vous prendrez plaisir à rencontrer Swann, Nora, Autumn et Kat en revivant avec elles l'été 1995 et en traçant votre propre chemin à travers leurs souvenirs. »

Plongez dans une Réalité Alternative

Les fans de Lost Records: Bloom & Rage peuvent s'attendre à vivre une expérience immersive et unique grâce à notre ARG (Alternate Reality Game), qui se déroulera jusqu'à la sortie de la partie 2. En partenariat avec Haus of Park nous invitons la communauté à se rassembler dès maintenant pour résoudre les énigmes, les puzzles, et les mystérieuses histoires cachées en lien avec l'univers de Bloom & Rage .

L'aventure commence sur un serveur Discord où Erin a besoin d'aide pour réparer un PC. Mais ce n'est que le début… jusqu'où vous mèneront ces découvertes ?

La bande-son officielle est disponible sur toutes les plateformes de streaming et est également disponible à l'achat sur Steam au prix de 9,99€/$9,99. Un bundle comprenant Lost Records: Bloom & Rage et l'OST est également disponible sur Steam et bénéficie d'une réduction de lancement de 10% (jusqu'au 4 mars), cumulable avec une remise supplémentaire de 10% sur le bundle.

L'intégralité de la bande-son sur double vinyle, comprenant la partie 1 et 2, peut être précommandée sur le site de Kid Katana ici .

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu d'aventure narratif se déroulant sur deux époques. Quatre lycéennes tissent des liens d'amitié indestructibles au cours de l'été 1995, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leur vie à jamais. Le jeu explore des thèmes tels que l'identité, la rébellion et l'amitié. Plongez dans cette aventure mystérieuse dès aujourd'hui avec la partie “Bloom” et le 15 avril dans la seconde partie “Rage”, sur PC, Xbox Series X|S, et PlayStation 5.

Pour ne rien manquer des actualités sur Bloom & Rage , suivez les réseaux sociaux de Lost Records sur X , Instagram et TikTok . Vous pouvez également visiter notre site web et suivre DON'T NOD sur Facebook , X et Instagram .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

