DON'T NOD : DON'T NOD révèle un trailer de gameplay, une date de sortie, ainsi qu'une démo pour son prochain jeu d'aventure, Koira

Koira sera également disponible sur PlayStation 5 à sa sortie

Paris, 21 août 2024 – DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et Studio Tolima sont ravis de révéler aujourd'hui, à l'occasion de la Gamescom, un trailer de gameplay pour leur prochain jeu d'aventure, Koira , dont la sortie est prévue pour le 17 avril 2025. Le jeu sera disponible sur PC et nous sommes également ravis d'annoncer qu'il sera lancé simultanément sur PlayStation 5.

Une démo du jeu est disponible dès maintenant sur Steam. Koira est un jeu d'aventure poétique qui suit les aventures d'un esprit de la forêt et de son nouveau compagnon, un chiot, alors qu'ils voyagent ensemble pour trouver refuge au cœur d'une forêt enchantée. Résolvez des énigmes, liez-vous d'amitié avec les créatures de la forêt et tentez de retrouver votre chemin tout en évitant les dangers. Et méfiez-vous des chasseurs qui rôdent dans l'ombre...

Découvrez le gameplay trailer ici : https://youtu.be/9zmyXC5ILzs

Ce nouveau trailer présente le gameplay de Koira : les interactions entre l'esprit de la forêt et le chiot ainsi qu'avec les autres créatures de la forêt, la résolution d'énigmes, mais aussi la furtivité dont les joueuses et joueurs devront faire preuve pour échapper aux terribles chasseurs.

La démo est disponible sur Steam ici et propose différentes sections du jeu donnant ainsi un aperçu de ce que Koira a à offrir. DON'T NOD tout comme Studio Tolima ont hâte de découvrir les premiers retours de la communauté !

Koira est le deuxième jeu édité par DON'T NOD et développé par un studio externe. Il s'agit également du premier jeu de l'équipe de développement passionnée de Studio Tolima, situé en Belgique.

Retrouvez toute l'actualité autour du jeu sur le site officiel de DON'T NOD. Suivez les réseaux sociaux du studio via Facebook , X (Twitter) et Instagram et TikTok .

Suivez Studio Tolima sur Twitter et Instagram et TikTok

A propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

A propos de Studio Tolima

Studio Tolima est un développeur belge indépendant, basé à Bruxelles et fondé en 2022. Le studio se spécialise dans la production d'expériences émotionnelles minimalistes et très accessibles.

Le jeu Koira a reçu le soutien du Fonds Audiovisuel de Flandre (VAF) du Gouvernement Flamand. Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique.