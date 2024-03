DON'T NOD : DON'T NOD remporte le prix du Meilleur Univers Sonore pour Jusant aux Pégases 2024

Jusant est également nommé aux prestigieux BAFTA Awards, dans la catégorie Nouvelle Propriété Intellectuelle

Paris, 8 mars 2024 – DON'T NOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est extrêmement fier d'annoncer que son jeu d'escalade action-aventure, Jusant , a été désigné lauréat du prix du Meilleur Univers Sonore lors de la cérémonie des Pégases 2024.

Les Pégases reconnaissent et célèbrent l'excellence française dans le domaine des jeux vidéo, et DON'T NOD est honoré de remporter ce prix et très fier de tous les talents ayant contribué à la création de Jusant . Toutes les équipes de DON'T NOD souhaitent également saluer le travail précieux du compositeur Guillaume Ferran.

« Nous sommes fiers d'avoir été nommés cette année dans les catégories Meilleur Jeu, Meilleur Game Design et Meilleur Univers Sonore lors des Pégases, aux côtés de nombreux jeux et fantastiques studios français. Remporter le prix du Meilleur Univers Sonore est un témoignage de la créativité et de l'engagement sans limites de toutes celles et ceux qui ont participé à la création de Jusant . Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance et continuerons à créer des expériences inoubliables ! » , a déclaré Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD.

Nomination aux BAFTA

DON'T NOD est également ravi de partager que Jusant est nommé aux prestigieux British Academy Games Awards (BAFTA) dans la catégorie Nouvelle Propriété Intellectuelle. La cérémonie se tiendra le 11 avril pour célébrer les meilleurs jeux de 2023 et les talents qui les ont réalisés.

Pour suivre les actualités et les événements concernant le studio et ses jeux, suivez DON'T NOD sur X, Instagram, and Facebook .

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr