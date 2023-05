DON'T NOD : DON'T NOD ÉTOFFE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC LA NOMINATION DE JULIE CHALMETTE EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE

Paris, 11 mai 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce que le Conseil d'Administration souhaite élargir le spectre de ses expertises en édition et en distribution de jeux vidéo afin d'accompagner le fort développement du Groupe sur les prochaines années. Ainsi, le Conseil d'Administration propose la candidature de Julie Chalmette en qualité d'Administratrice indépendante, dont la nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 8 juin 2023.

Julie Chalmette (49 ans) est Directrice Générale de Bethesda France, filiale de l'éditeur américain Bethesda Softworks (Fallout, DOOM, Dishonored, Skyrim, Wolfenstein, The Elder Scrolls et autres). Elle est également co-fondatrice de Women in Games France, association œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Elle est aussi administratrice du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) dont elle a assuré la Présidence de 2017 à mars 2023.

Après avoir débuté sa carrière chez Gallimard Jeunesse, Julie Chalmette rejoint ce qui deviendra Vivendi Games, où elle occupera plusieurs postes. Tout d'abord responsable des territoires export, elle établit ensuite la filiale Nordique en Suède, avant de revenir en France prendre la direction de Vivendi Games France. En 2010, Julie rejoint Bethesda pour fonder la filiale française.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD a déclaré « Le profil de Julie viendra enrichir l'expertise collective de notre Conseil d'Administration qui continue de gagner en diversité et complémentarité. Je suis convaincu que sa connaissance de l'écosystème international de notre industrie, son track record et son leadership représentent des atouts considérables pour apporter une nouvelle perspective au Conseil d'Administration et accompagner ainsi les ambitions de croissance rentable de DON'T NOD. »

Si l'Assemblée Générale approuve cette nomination, le Conseil d'Administration de DON'T NOD sera composé de la manière suivante :

Oskar Guilbert, Président du Conseil et Directeur Général

Julien Barès, Administrateur, représentant de Tencent

Julie Chalmette, Administratrice indépendante

Samuel Jacques, Managing Director Studio Paris (salarié)

Kostadin Dimitrov Yanev, Administrateur

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

