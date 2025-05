DON'T NOD : DON'T NOD dévoile une première démo et un trailer de gameplay pour The Lonesome Guild

Les joueurs peuvent désormais découvrir le monde d'Etere et

combattre la solitude avec leur groupe

Paris, 28 mai 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, publie aujourd'hui la première démo pour son prochain jeu action-RPG The Lonesome Guild . La démo Steam, ainsi qu'un tout nouveau trailer de gameplay, ont été dévoilés lors de la conférence AG French Direct . La démo fera également partie du prochain Steam Next Fest en juin.

Découvrez le trailer de Gameplay : https://youtu.be/r8AHqZlR2vQ

Cette nouvelle bande-annonce présente un aperçu du combat en temps réel, de l'exploration et de la résolution d'énigmes du jeu. The Lonesome Guild est un ARPG top-down solo développé par le studio indépendant italien Tiny Bull Studios. Incarnant Ghost, un esprit qui se réveille en réalisant qu'il n'a plus aucun souvenir, les joueurs pourront créer leur propre « lonesome guild » composée d'aventuriers casse-cou, afin de travailler ensemble pour débarrasser le monde mystérieux d'Etere de la solitude.

À propos du jeu

Alors qu'une brume rampante se répand, vous devez rassembler un groupe de six camarades, chacun ayant des capacités uniques, leurs histoires et leurs combats. Passez de l'un à l'autre lors des phases de combat et d'exploration, et forgez des liens qui vous permettront d'accéder à des combos puissants, et vivre des moments inoubliables autour d'un feu de camp. Expérimentez les combats dynamiques et les énigmes et découvrez un monde regorgeant de secrets.

The Lonesome Guild sortira sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 à l'automne 2025.

Les éléments presse de The Lonesome Guild sont disponibles ici. Les fans de DON'T NOD peuvent d'ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam, et rester informés via le site officiel , Instagram , Tik tok , Facebook, et X . Vous pouvez également suivre Tiny Bull Studios sur X et Instagram.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

À propos de Tiny Bull Studios

Tiny Bull Studios est un développeur de jeux italien indépendant basé à Turin, qui conçoit des expériences uniques et immersives dans différents genres. Connu pour son approche innovante de la narration et du gameplay, le studio explore des récits profonds et une esthétique distinctive avec des projets tels que Blind et la saga Omen Exitio.

Tiny Bull Studios a collaboré avec des éditeurs et des institutions de premier plan, obtenant à deux reprises un financement de Creative Europe pour soutenir sa vision créative