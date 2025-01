DON'T NOD : DON'T NOD dévoile les modalités de lancement de Lost Records: Bloom and Rage - Première Partie "Bloom" : 18 février 2025 | Deuxième Partie "Rage" : 15 avril 2025

Paris, 22 janvier 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, dévoile les détails de la sortie de Lost Records: Bloom & Rage , la prochaine aventure narrative des créateurs de Life is Strange.

Lost Records: Bloom & Rage sera disponible au prix de 39,99€/39,99$/£35.89 pour les deux parties du jeu : “Bloom” et “Rage”, qui offriront ensemble une expérience immersive de 10 à 12 heures.

Comme annoncé, la Partie 1 “Bloom” de cette nouvelle Propriété Intellectuelle sortira le 18 février 2025. Afin d'optimiser l'expérience des joueuses et des joueurs et enrichir la narration pour une immersion encore plus profonde dans la suite de l'aventure, la sortie de la Partie 2 “Rage” a été légèrement décalée au 15 avril 2025.

Entre ces deux lancements, les fans pourront profiter d'une série d'activités exclusives et interactives sur les réseaux sociaux. Ces évènements seront l'occasion de plonger encore d'avantage dans l'univers de Lost records , d'interagir avec la communauté et de partager des moments uniques autour du jeu.

Pour ne rien manquer des actualités sur Bloom & Rage , suivez les réseaux sociaux de Lost Records sur X , Instagram et TikTok . Vous pouvez également visiter notre site web.

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu d'aventure narratif se déroulant sur deux époques. Quatre lycéennes tissent des liens d'amitié indestructibles au cours de l'été 1995, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leur vie à jamais. Explorant des thèmes profonds comme l'identité, la rébellion et l'amitié, le jeu invite les joueuses et les joueurs à plonger dans un récit riche en émotions. Le jeu sortira le 18 février 2025 (“Bloom”) et le 15 avril 2025 (“Rage”) sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr