DON'T NOD : DON'T NOD annonce la sortie de The Lonesome Guild pour le 23 octobre 2025

Paris, 28 août 2025 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce que The Lonesome Guild, son prochain jeu RPG action, sortira le 23 octobre 2025.

Les joueurs pourront découvrir le riche univers d'Etere sur PC (Steam), Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Un nouveau trailer est disponible pour accompagner l'annonce, offrant un aperçu plus approfondi de l'univers, des personnages et des enjeux émotionnels du jeu.

Regardez le nouveau trailer : https://www.youtube.com/watch?v=FT0k7V4rj4Y

À propos du jeu

The Lonesome Guild suit un groupe d'alliés improbables qui apprennent à se connaître et à tisser des liens dans un monde menacé par la solitude.

Alors qu'une brume rampante se répand, vous devez rassembler un groupe de six camarades, chacun ayant des capacités uniques, leurs histoires et leurs combats. Passez de l'un à l'autre lors des phases de combat et d'exploration, et forgez des liens qui vous permettront d'accéder à des combos puissants, et vivre des moments inoubliables autour d'un feu de camp. Expérimentez les combats dynamiques et les énigmes et découvrez un monde regorgeant de secrets.

Après ses débuts à la Gamescom, The Lonesome Guild compte désormais les jours avant sa sortie sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Pour être le premier à recevoir les actualités du jeu, rendez-vous sur le site web du jeu et suivez DON'T NOD sur Facebook, X , Instagram et Tik tok . Vous pouvez également suivre Tiny Bull Studios sur X et Instagram.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM et Jusant TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Agathe MONNERET

Directrice Administrative et Financière

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Amaury DUGAST

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

À propos de Tiny Bull Studios

Tiny Bull Studios est un développeur de jeux italien indépendant basé à Turin, qui conçoit des expériences uniques et immersives dans différents genres. Connu pour son approche innovante de la narration et du gameplay, le studio explore des récits profonds et une esthétique distinctive avec des projets tels que Blind et la saga Omen Exitio.

Tiny Bull Studios a collaboré avec des éditeurs et des institutions de premier plan, obtenant à deux reprises un financement de Creative Europe pour soutenir sa vision créative