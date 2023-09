DON'T NOD : DON'T NOD : actualités line-up 2023 et calendrier des résultats semestriels

Paris, 21 septembre 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a récemment dévoilé de nouveaux contenus tirés de ses prochains jeux.

Pour rappel, 2023 ouvre un cycle de lancements sans précédent, attendu comme générateur de croissance rentable et durable pour le studio.

Jusant , présenté sur le stand Xbox de Microsoft lors de la Gamescom, a suscité un enthousiasme incroyable de la part des joueuses et des joueurs venus tester la démo. Jusant sera disponible le 31 octobre sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Il sera également disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie.

Découvrez le trailer de gameplay ici : https://youtu.be/6vBEtwXwdCE

Banishers: Ghosts of New Eden , le prochain action-RPG narratif du studio sortira le 7 novembre sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Après l'immense succès de Vampyr (+ de 2 millions de copies vendues), ce jeu marque une nouvelle étape dans le développement du segment de l'action-RPG.

Découvrez le dernier trailer de gameplay ici : https://youtu.be/sNohIUSnOOE

Koira , prochain titre développé par un studio externe (Studio TOLIMA) et édité par DON'T NOD, prévu sur Steam en 2025. Découvrez le Reveal Trailer de Koira ici : https://youtu.be/e1ZUhSk5_eg

DON'T NOD fera un point sur son line-up lors de la publication des résultats semestriels 2023 prévue le lundi 16 octobre après Bourse.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

