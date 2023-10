DON'T NOD : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE RACHAT D'ACTIONS

Paris, 16 octobre 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de développement et d'édition de jeux vidéo, publie le descriptif de son programme de rachat d'actions établi en application des dispositions des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF et annonce avoir conclu, en vue de sa mise en œuvre, une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement.

Les objectifs de ce programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 (13 ème résolution) sont les suivants :

assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité des actions de la Société dans le cadre contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement, conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues ;

assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ;

assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

de conserver les actions achetées et remettre des actions ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;

de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises.

Les titres concernés par ce programme sont les actions émises par la société DON'T NOD Entertainment (code ISIN FR0013331212) cotées sur le marché Euronext Growth®.

La Société veillera à ce que la réalisation des objectifs s'effectue dans le respect de la réglementation en vigueur.

La mise en œuvre de ce programme s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 241-1 à 241-7 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

L'Assemblée Générale a fixé :

le nombre maximum d'actions à acquérir à 10% du nombre total des actions composant le capital social soit à ce jour 1 306 997 actions ;

le prix maximum d'achat à 50 € par action hors frais ;

et le montant maximal affecté à ce programme à deux millions euros (2 000 000 €).

La présente autorisation a été donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 pour une période de 18 mois soit jusqu'au 8 décembre 2024.

La présente publication est disponible au siège social, sur le site Internet de la société www.dont-nod.com ainsi que sur le site de l'AMF.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT MORA

Directeur Général Adjoint

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xptrZJeZlZqUmG5pk5Vml2aUm5hmx2KZbJacxmdsZ5edaJtomGlimpycZnFjmGps

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82356-don_t-nod-_cp_pra_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com