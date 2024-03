Don’t Nod départ du directeur général adjoint, Benoît Gisbert Mora

(AOF) - Don’t Nod a annoncé le départ de Benoît Gisbert Mora, qui quitte ses fonctions de directeur général adjoint afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. L’éditeur de jeux vidéo étudie l’opportunité de renforcer son comité de direction afin d’accompagner la mise en œuvre de sa stratégie de développement orientée vers ses fondamentaux créatifs AA à forte valeur ajoutée (action-RPG, action aventure et aventure narrative) et un modèle économique équilibré entre coproduction et auto-édition.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.