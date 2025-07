DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 02 juillet 2025 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :

41 946 titres

40 322,49 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 190 124 titres 199 157,63 EUR 383 transactions VENTE 185 780 titres 193 640,36 EUR 321 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

37 602 titres

46 786,91 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

10 992 titres

53 082,11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est rappelé qu'il a été procédé en date du 26 octobre 2023, à un apport complémentaire de 100 000,00 Euros en espèces.

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur de jeux vidéo français indépendant qui possède des studios à Paris et à Montréal. Spécialisé dans la création d'expériences originales dans les genres aventure (Life is Strange TM , Tell Me Why TM , Twin Mirror TM ), RPG (Vampyr TM , Banishers: Ghosts of New Eden TM ) et action (Remember Me TM ), DON'T NOD est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie, tels que : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie TM , Jusant TM et Lost Records: Bloom & Rage TM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

ANNEXE

Achats Vente ALDNE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 383 190 124 199 157,63 321 185 780 193 640,36 01/01/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2025 3 1 011 1 471,90 1 1 1,50 03/01/2025 9 6 361 8 796,38 1 1 1,48 06/01/2025 3 741 1 026,89 1 1 1,39 07/01/2025 1 1 1,39 6 5 051 7 273,69 08/01/2025 2 71 101,53 2 1 051 1 544,93 09/01/2025 4 1 811 2 593,85 1 1 1,45 10/01/2025 4 1 559 2 164,74 1 1 1,40 13/01/2025 2 471 645,31 2 2 2,82 14/01/2025 11 7 551 9 705,31 1 1 1,36 15/01/2025 11 6 661 7 247,34 1 1 1,14 16/01/2025 1 1 1,11 5 4 761 5 403,81 17/01/2025 7 4 111 4 359,34 2 2 2,28 20/01/2025 4 938 994,44 1 1 1,09 21/01/2025 1 1 1,07 7 6 851 7 670,47 22/01/2025 3 751 823,04 2 1 371 1 562,94 23/01/2025 3 771 844,94 8 8 731 10 340,94 24/01/2025 5 3 511 3 660,35 1 1 1,05 27/01/2025 1 1 1,06 5 3 781 4 133,66 28/01/2025 1 1 1,10 9 7 651 8 859,30 29/01/2025 3 1 241 1 397,17 1 1 1,17 30/01/2025 2 701 785,15 2 703 815,47 31/01/2025 1 1 1,13 11 8 271 10 034,43 03/02/2025 4 2 811 3 394,42 5 2 251 2 869,92 04/02/2025 11 11 883 14 018,33 5 2 291 2 989,79 05/02/2025 7 6 631 7 478,45 1 1 1,15 06/02/2025 4 2 051 2 271,66 1 1 1,16 07/02/2025 1 1 1,11 6 5 081 5 931,11 10/02/2025 1 1 1,20 7 5 341 6 584,40 11/02/2025 11 10 791 12 184,68 1 1 1,18 12/02/2025 5 3 031 3 386,58 5 3 861 4 613,88 13/02/2025 1 1 1,27 11 10 711 13 680,07 14/02/2025 4 2 591 3 025,22 2 971 1 184,62 17/02/2025 1 1 1,23 10 7 751 9 766,73 18/02/2025 11 12 461 14 956,99 4 1 961 2 592,09 19/02/2025 9 8 221 9 073,38 1 1 1,18 20/02/2025 5 3 351 3 509,39 1 1 1,09 21/02/2025 1 1 1,08 2 1 381 1 519,08 24/02/2025 2 561 594,70 1 1 1,10 25/02/2025 4 1 932 2 024,20 1 1 1,06 26/02/2025 1 1 1,05 2 1 441 1 541,85 27/02/2025 1 1 1,07 2 1 411 1 509,77 28/02/2025 6 4 381 4 460,87 1 1 1,07 03/03/2025 4 1 871 1 876,25 1 1 1,05 04/03/2025 2 24 24,02 1 1 1,02 05/03/2025 1 1 1,03 5 4 461 4 654,03 06/03/2025 5 3 131 3 206,97 1 1 1,07 07/03/2025 4 1 851 1 837,64 2 22 22,88 10/03/2025 4 1 761 1 730,71 1 1 1,01 11/03/2025 4 1 671 1 625,50 1 1 1,00 12/03/2025 2 451 432,96 1 1 0,96 13/03/2025 4 1 601 1 509,37 2 2 1,94 14/03/2025 7 4 237 3 811,85 1 1 0,93 17/03/2025 2 371 333,92 2 2 1,84 18/03/2025 1 1 0,90 5 5 331 4 975,30 19/03/2025 2 441 410,15 2 2 1,90 20/03/2025 1 1 0,94 1 1 0,94 21/03/2025 3 619 567,70 1 1 0,92 24/03/2025 1 1 0,91 1 1 0,91 25/03/2025 1 1 0,91 5 5 001 4 717,31 26/03/2025 1 1 0,96 2 1 581 1 517,76 27/03/2025 2 401 380,97 2 311 301,67 28/03/2025 2 521 494,97 1 1 0,97 31/03/2025 4 1 871 1 745,24 1 1 0,94 01/04/2025 2 11 10,12 1 1 0,92 02/04/2025 3 502 456,82 1 1 0,91 03/04/2025 6 3 801 3 376,21 1 1 0,91 04/04/2025 11 7 481 6 023,56 1 1 0,86 07/04/2025 11 6 047 4 150,51 1 1 0,71 08/04/2025 4 1 181 806,40 1 1 0,70 09/04/2025 6 2 361 1 587,11 1 1 0,68 10/04/2025 2 51 35,21 2 2 191 1 555,61 11/04/2025 2 35 24,87 2 392 286,16 14/04/2025 1 1 0,73 2 2 131 1 555,63 15/04/2025 1 1 0,73 2 366 274,48 16/04/2025 1 1 0,75 7 8 513 6 563,45 17/04/2025 10 6 691 4 795,35 1 1 0,74 18/04/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 21/04/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 22/04/2025 2 381 266,70 1 1 0,70 23/04/2025 1 1 0,72 1 1 0,72 24/04/2025 1 1 0,72 1 1 0,72 25/04/2025 1 1 0,72 1 1 0,72 28/04/2025 1 1 0,72 1 1 0,72 29/04/2025 4 753 523,39 1 1 0,71 30/04/2025 4 1 361 929,30 1 1 0,70 01/05/2025 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2025 2 361 245,50 2 2 071 1 449,70 05/05/2025 2 277 191,15 2 4 2,84 06/05/2025 2 41 28,29 6 6 196 4 485,54 07/05/2025 2 471 334,43 3 2 812 2 073,78 08/05/2025 1 1 0,74 2 1 731 1 280,94 09/05/2025 1 1 0,73 8 8 267 6 412,69 12/05/2025 2 651 494,78 3 1 621 1 265,58 13/05/2025 1 1 0,80 3 2 402 1 939,62 14/05/2025 2 2 1,58 5 3 824 3 146,28 15/05/2025 1 1 0,83 2 1 127 935,41 16/05/2025 2 45 36,92 2 2 1,68 19/05/2025 2 266 218,14 2 457 383,88 20/05/2025 1 1 0,85 2 1 281 1 088,85 21/05/2025 2 216 177,14 2 10 8,40 22/05/2025 2 761 624,02 1 1 0,82 23/05/2025 1 1 0,83 1 1 0,83 26/05/2025 1 1 0,89 9 8 402 7 509,10 27/05/2025 1 1 0,94 10 8 021 7 683,22 28/05/2025 2 901 864,98 2 821 804,58 29/05/2025 1 1 0,98 10 6 141 6 309,98 30/05/2025 3 1 299 1 321,55 5 1 961 2 111,27 02/06/2025 2 961 980,26 1 1 1,06 03/06/2025 1 1 1,01 1 1 1,01 04/06/2025 1 1 1,00 1 1 1,00 05/06/2025 1 1 1,05 1 1 1,05 06/06/2025 1 1 1,07 2 671 717,97 09/06/2025 1 1 1,06 4 1 262 1 350,14 10/06/2025 1 1 1,12 3 696 776,52 11/06/2025 1 1 1,11 1 1 1,11 12/06/2025 2 951 1 017,60 1 1 1,10 13/06/2025 4 3 401 3 562,69 1 1 1,09 16/06/2025 6 6 891 7 016,84 1 1 1,04 17/06/2025 2 529 539,58 1 1 1,02 18/06/2025 2 52 53,05 1 1 1,03 19/06/2025 2 801 809,02 1 1 1,02 20/06/2025 2 80 81,60 1 1 1,02 23/06/2025 5 4 631 4 600,22 1 1 1,02 24/06/2025 1 1 0,99 2 1 511 1 495,89 25/06/2025 4 3 421 3 363,33 3 1 442 1 485,26 26/06/2025 2 1 041 1 020,20 1 1 1,00 27/06/2025 2 481 471,38 1 1 0,98 30/06/2025 3 1 115 1 091,56 1 1 0,98