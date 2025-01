DON'T NOD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 06 janvier 2025 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :

37 602 titres

46 786,91 Euros en espèce

Au cours du 2 ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 168 261 titres 230 390,17 EUR 403 transactions VENTE 166 778 titres 229 594,71 EUR 330 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 119 titres

48 447,11 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

10 992 titres

53 082,11 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est rappelé qu'il a été procédé en date du 26 octobre 2023, à un apport complémentaire de 100 000,00 Euros en espèces.

ANNEXE

Achats Vente ALDNE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 403 168 261 230 390,17 330 166 778 229 594,71 01/07/2024 3 919 1 938,60 2 1 311 2 752,96 02/07/2024 4 1 294 2 658,06 1 1 2,06 03/07/2024 1 1 2,10 1 1 2,10 04/07/2024 1 1 2,04 1 1 2,04 05/07/2024 1 1 2,19 4 1 528 3 322,21 08/07/2024 2 561 1 178,10 6 3 532 7 701,90 09/07/2024 2 490 1 058,39 1 1 2,15 10/07/2024 2 110 231,10 1 1 2,20 11/07/2024 1 1 2,16 2 2 4,32 12/07/2024 1 1 2,14 1 1 2,14 15/07/2024 1 1 2,20 2 56 123,20 16/07/2024 1 1 2,08 1 1 2,08 17/07/2024 2 651 1 295,53 1 1 2,03 18/07/2024 1 1 2,00 1 1 2,00 19/07/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 22/07/2024 2 15 30,00 1 1 2,00 23/07/2024 1 1 2,02 1 1 2,02 24/07/2024 1 1 2,05 1 1 2,05 25/07/2024 1 1 2,04 1 1 2,04 26/07/2024 1 1 1,98 1 1 1,98 29/07/2024 1 1 2,05 1 1 2,05 30/07/2024 1 1 2,05 1 1 2,05 31/07/2024 1 1 2,03 1 1 2,03 01/08/2024 1 1 1,99 1 1 1,99 02/08/2024 2 321 610,03 1 1 2,03 05/08/2024 1 1 2,00 1 1 2,00 06/08/2024 1 1 1,97 1 1 1,97 07/08/2024 3 754 1 530,55 7 4 879 10 072,66 08/08/2024 4 2 241 4 567,52 2 2 4,24 09/08/2024 1 1 1,98 2 1 231 2 474,28 12/08/2024 2 544 1 082,57 2 1 181 2 421,00 13/08/2024 4 1 280 2 582,94 1 1 2,03 14/08/2024 3 743 1 470,11 1 1 1,99 15/08/2024 1 1 1,97 3 1 256 2 513,37 16/08/2024 3 1 345 2 650,44 2 51 103,00 19/08/2024 5 2 091 4 020,83 2 614 1 197,28 20/08/2024 1 1 1,97 2 1 301 2 562,97 21/08/2024 4 2 201 4 221,98 2 2 3,96 22/08/2024 3 642 1 219,80 2 97 190,06 23/08/2024 4 2 021 3 815,93 1 1 1,93 26/08/2024 2 72 138,16 4 3 281 6 224,84 27/08/2024 2 651 1 256,44 1 1 1,94 28/08/2024 1 1 1,96 2 1 132 2 218,72 29/08/2024 1 1 1,96 2 1 001 1 971,96 30/08/2024 1 1 1,98 2 1 251 2 476,98 02/09/2024 3 712 1 388,42 2 2 3,98 03/09/2024 4 1 415 2 701,48 2 2 3,92 04/09/2024 3 1 202 2 249,55 1 1 1,89 05/09/2024 3 791 1 475,87 1 1 1,87 06/09/2024 3 791 1 460,06 8 4 145 7 885,01 09/09/2024 4 1 841 3 410,17 2 846 1 615,82 10/09/2024 3 871 1 581,62 1 1 1,82 11/09/2024 4 1 791 3 209,92 1 1 1,82 12/09/2024 2 981 1 736,38 1 1 1,78 13/09/2024 3 1 166 2 046,95 4 2 216 4 033,20 16/09/2024 4 1 741 3 033,40 2 11 19,80 17/09/2024 6 3 531 5 958,23 1 1 1,73 18/09/2024 3 721 1 193,90 3 1 491 2 546,70 19/09/2024 1 1 1,71 3 1 297 2 237,31 20/09/2024 1 1 1,74 3 1 110 1 932,27 23/09/2024 3 791 1 357,26 2 14 24,64 24/09/2024 16 9 988 15 705,14 3 1 547 2 459,68 25/09/2024 3 651 934,74 5 3 721 5 562,94 26/09/2024 4 1 551 2 237,10 1 1 1,50 27/09/2024 4 1 471 2 095,83 1 1 1,43 30/09/2024 2 391 545,45 1 1 1,40 01/10/2024 5 1 666 2 301,75 1 1 1,40 02/10/2024 4 632 863,26 2 3 4,23 03/10/2024 2 351 477,37 1 1 1,37 04/10/2024 2 28 38,09 7 6 321 9 088,37 07/10/2024 6 2 644 3 729,51 2 2 2,92 08/10/2024 3 411 579,44 3 971 1 398,24 09/10/2024 3 711 992,40 1 1 1,40 10/10/2024 2 401 561,41 1 1 1,41 11/10/2024 4 1 421 1 971,60 2 60 84,00 14/10/2024 1 1 1,40 7 6 261 9 002,10 15/10/2024 2 16 23,20 2 1 161 1 729,85 16/10/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 17/10/2024 11 7 721 10 410,16 1 1 1,36 18/10/2024 4 1 263 1 477,12 4 3 311 4 078,60 21/10/2024 2 481 572,43 2 1 291 1 587,93 22/10/2024 4 1 571 1 910,71 2 1 271 1 576,02 23/10/2024 3 821 990,01 1 1 1,21 24/10/2024 4 2 101 2 507,63 1 1 1,23 25/10/2024 2 6 7,18 2 11 13,53 28/10/2024 2 431 517,24 2 2 2,48 29/10/2024 5 1 850 2 155,83 1 1 1,17 30/10/2024 9 5 061 5 585,78 1 1 1,18 31/10/2024 6 2 552 2 791,47 1 1 1,12 01/11/2024 4 1 121 1 196,69 1 1 1,09 04/11/2024 4 1 081 1 132,40 2 2 2,20 05/11/2024 2 27 28,09 1 1 1,05 06/11/2024 6 2 381 2 471,69 2 21 22,89 07/11/2024 5 1 761 1 699,20 2 1 611 1 611,00 08/11/2024 6 2 021 1 936,60 1 1 1,00 11/11/2024 4 1 071 1 010,55 4 4 801 4 728,75 12/11/2024 2 451 446,51 2 319 322,19 13/11/2024 4 1 041 1 023,10 1 1 1,00 14/11/2024 4 1 001 963,77 2 173 171,25 15/11/2024 4 578 551,71 3 2 835 2 799,36 18/11/2024 1 1 0,99 2 1 721 1 703,79 19/11/2024 4 974 948,09 1 1 0,98 20/11/2024 1 1 1,00 1 1 1,00 21/11/2024 1 1 0,98 1 1 0,98 22/11/2024 1 1 0,98 2 83 82,98 25/11/2024 1 1 1,00 2 1 651 1 651,00 26/11/2024 1 1 0,98 5 4 821 4 836,78 27/11/2024 5 2 411 2 349,00 10 11 221 11 865,90 28/11/2024 2 551 567,55 11 10 411 11 705,45 29/11/2024 4 2 481 2 698,20 4 2 441 2 811,70 02/12/2024 7 5 647 5 867,28 1 1 1,08 03/12/2024 1 1 1,06 11 9 571 10 659,86 04/12/2024 6 5 311 6 241,46 8 5 471 7 109,36 05/12/2024 7 5 381 6 584,76 1 1 1,26 06/12/2024 7 6 002 6 990,88 3 1 506 1 892,00 09/12/2024 2 380 433,24 5 3 271 3 908,88 10/12/2024 4 2 231 2 560,20 7 5 021 6 189,80 11/12/2024 10 9 481 10 670,80 1 1 1,20 12/12/2024 2 571 599,55 5 3 661 4 082,05 13/12/2024 2 2 2,20 11 9 621 11 570,90 16/12/2024 1 1 1,27 10 6 591 8 758,97 17/12/2024 4 2 715 3 550,16 4 1 741 2 388,36 18/12/2024 9 9 061 11 443,36 5 2 231 3 067,66 19/12/2024 7 5 954 7 139,96 2 2 2,56 20/12/2024 2 591 721,06 2 484 609,84 23/12/2024 1 1 1,26 5 3 251 4 177,66 24/12/2024 9 7 501 9 201,02 2 51 67,32 25/12/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2024 1 1 1,29 1 1 1,29 30/12/2024 2 452 560,52 11 10 361 13 964,08 31/12/2024 6 4 511 6 393,97 3 1 003 1 505,91