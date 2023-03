DON'T NOD : Activité 2022 : montée en puissance du line-up le plus dense de l'histoire de DON'T NOD avant un ambitieux cycle de lancements

Produits d'exploitation économiques records (30,0 M€, en croissance de 12,5%) portés par la forte progression de +42% de la production immobilisée à 23,0 M€, valorisant la création de 8 propriétés intellectuelles internes et externes

2 lancements prometteurs en 2023 : Harmony: The Fall of Reverie en juin , et Banishers: Ghosts of New Eden en fin d'année

Préparation du prochain cycle de croissance moyen terme et capitalisation post 2025 sur le segment à potentiel commercial fort et éprouvé de l'action-RPG

Paris, 30 mars 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, publie ses produits d'exploitation économiques pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Données consolidées en K€, en cours d'audit 2021 2022 Chiffre d'affaires 10 501 7 049 - dont développement 4 763 6 110 - dont ventes 5 738 939 Production immobilisée [1] 16 168 22 964 Total produits d'exploitation Économiques [2] (PEE) 26 669 30 012



Une accélération maitrisée des développements

Au titre de l'exercice 2022, DON'T NOD affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +12,5%, qui s'élèvent à 30,0 M€ contre 26,7 M€ en 2021. Cette performance s'appuie sur :

une hausse de 42% de la production immobilisée, à 23,0 M€, reflétant la profondeur du line-up 2022/25 composé de 8 jeux en développement,

des revenus liés à l'activité de développement en croissance de 28,3%, grâce à la montée en puissance de Banishers: Ghosts of New Eden, en partenariat avec Focus Entertainment, dont la sortie est programmée fin 2023,

des revenus liés aux ventes de Gerda: A Flame in Winter et du back catalogue à hauteur de 0,9 M€ en 2022, intégrant un effet de base exigeant entre 2021 et 2022 (minimum garanti de Twin Mirror).

Un ambitieux cycle de lancements entre 2023 et 2025

Après 2 exercices consacrés aux investissements, au déploiement international et à la mise en œuvre de son modèle intégré de développeur-éditeur, DON'T NOD débute 2023 avec les sorties annoncées de 2 nouveautés sur l'exercice : Harmony: The Fall of Reverie, en auto-édition et Banishers: Ghosts of New Eden, en partenariat avec Focus Entertainment.

En parallèle, DON'T NOD poursuit le développement de la suite de son pipeline 2023/25 riche de 6 Propriétés Intellectuelles dont 4 développées en interne et 2 en externe (Studio Tolima et Tiny Bull Studios).

Au-delà de 2025, DON'T NOD confirme sa stratégie de développement orientée vers :

un renforcement de sa capacité de production sur le segment à potentiel commercial fort et éprouvé de l'action-RPG. Avec d'ores et déjà un succès à son actif (Vampyr), une nouvelle Propriété Intellectuelle ( Banishers ), DON'T NOD développe en interne un nouveau jeu (Projet 12) qui représentera une montée en gamme en termes de création de valeur.

une accélération du recrutement de talents de haut-niveau afin d'étoffer l'expertise interne des départements marketing et édition tout en poursuivant les partenariats de distribution pour sécuriser les revenus.

Prochaine communication : Résultats annuels 2022 le lundi 17 avril 2023 (après la clôture du marché Euronext Paris).

À propos de DON'T NOD

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

[1] Au titre des coûts engagés sur les jeux en développement jusqu'à leurs sorties

[2] Chiffre d'affaires + production immobilisée

