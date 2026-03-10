Domino's UK mise sur le poulet frit alors que le secteur alimentaire s'inquiète de l'apogée de la pizza

* La part de marché de Domino's sur le marché britannique de la pizza à emporter atteint 52,6 %

* Baisse de 15 % du bénéfice annuel sous-jacent avant impôts

* Les actions augmentent de plus de 5 %

(Ajoute des détails sur le secteur aux paragraphes 5-6, les ventes au paragraphe 7) par Yamini Kalia

Domino's Pizza DOM.L a déclaré mardi qu'il **mise** sur le poulet frit pour alimenter une nouvelle croissance en Grande-Bretagne, ajoutant que la demande pour ses pizzas avait bien commencé cette année et qu'il avait gagné des parts de marché.

Les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande, les dépenses de consommation modérées et l'augmentation des coûts ont pesé sur les bénéfices et les actions de Domino's UK en 2025.

"Nous ne sommes peut-être pas à l'apogée de la pizza, mais l'entreprise devra certainement trouver un moyen de transformer l'innovation en croissance des bénéfices", a déclaré Dan Lane, analyste chez Robinhood UK, après que Domino's UK a fait état d'une hausse de 1,5 % des ventes de systèmes en 2025.

La société, qui opère sous l'égide de la société américaine Domino's Pizza DPZ.O en Grande-Bretagne et en Irlande, a déclaré qu'elle avait déployé sa gamme de poulet frit Chick 'N' Dip le mois dernier, la rendant disponible dans tous les magasins, les canaux en ligne, les applications et les principaux agrégateurs de livraison après un essai réussi.

Les actions de Domino's ont augmenté de plus de 5 %, malgré une baisse de 15 % du bénéfice annuel, car l'entreprise a déclaré que la forte dynamique commerciale de Noël s'était poursuivie cette année.

M. Lane a déclaré que Domino's devra faire preuve de prudence avec sa nouvelle marque de poulet en Grande-Bretagne, notant que Greggs GRG.L a montré à quel point il est difficile de préserver l'identité d'une marque au milieu d'un flot de nouveaux lancements.

L'industrie de la pizza a lutté contre le ralentissement de la demande, même Domino's aux États-Unis s'est appuyé sur de fortes promotions pour battre les estimations de ventes et Yum Brands a exploré des options pour Pizza Hut .

Domino's UK, qui a introduit des options de pizzas plus saines, notamment des tartes moins caloriques, des options à base de plantes et des bases plus légères, a déclaré que sa part du marché de la pizza à emporter a augmenté de 7,5 points de pourcentage pour atteindre 52,6 %, en citant les données de Worldpanel by Numerator.

La chaîne de pizzas, qui a vu partir l'année dernière plusieurs cadres supérieurs, dont son directeur général et son directeur financier , a déclaré que le bénéfice de base sous-jacent pour 2026 est en bonne voie pour répondre aux attentes du marché. (1 $ = 0,7436 livre)