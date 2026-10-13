Domino's prévoit une évolution modérée de son chiffre d'affaires annuel à périmètre constant, la concurrence et la prudence des consommateurs pesant sur la demande

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Domino's Pizza DPZ.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, avertissant que la croissance des ventes comparables aux États-Unis et à l'international resterait modérée, ce qui a entraîné une baisse d'environ 3 % du cours de l'action en début de séance.

Le géant de la pizza fait état d'un ralentissement de ses ventes à périmètre constant depuis plusieurs trimestres consécutifs, sous la pression d'une concurrence accrue, d'une inflation persistante et d'un marché de l'emploi américain en perte de vitesse , qui ont rendu les consommateurs de plus en plus prudents en matière de dépenses discrétionnaires.

Voici quelques détails:

* "Nous nous attendons à ce que l’environnement macroéconomique continue de peser sur la consommation jusqu’à la fin de l’année", a déclaré le directeur général Joe Jordan, qui a pris ses fonctions au début du mois, lors d’une conférence téléphonique post-résultats

* La demande reste difficile dans l’ensemble du secteur de la restauration rapide et des pizzerias, a ajouté M. Jordan.

* M. Jordan a indiqué que l’entreprise visait à rétablir la croissance de son bénéfice et du nombre de commandes, tout en étendant sa présence concurrentielle au-delà du marché traditionnel de la pizza en restauration rapide.

* Domino's s'attend désormais à ce que les ventes à périmètre constant aux États-Unis se situent dans la partie basse des prévisions de croissance à un chiffre faible.

* Le principal défi pour le nouveau directeur général consiste à stimuler la croissance des commandes grâce à des promotions et à de nouveaux produits sans nuire à la rentabilité des franchisés, a déclaré Lale Akoner, analyste chez eToro.

* Son chiffre d’affaires annuel comparable à l’international devrait rester pratiquement stable, alors que les prévisions antérieures tablaient sur une croissance à un chiffre faible.

* Domino's a affiché une croissance trimestrielle de ses ventes à périmètre constant aux États-Unis de 0,3 %, inférieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,71 %, selon les données compilées par LSEG.

* Ses ventes trimestrielles à périmètre constant à l'international ont progressé de 0,2 %, contre des estimations tablant sur une hausse de 0,88 %.

* Domino's a toutefois enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,19 milliard de dollars et un bénéfice de 4,60 dollars par action, dépassant ainsi les estimations de 1,18 milliard de dollars et de 4,37 dollars par action, respectivement.