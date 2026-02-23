 Aller au contenu principal
Domino's Pizza livre une performance trimestrielle bien garnie
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 17:17

La chaîne américaine de pizzerias s'adjuge l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500, progressant de 2,95% à 395,98 dollars, dans le sillage d'une solide publication au quatrième trimestre.

Au titre du quatrième trimestre fiscal, la société américaine a enregistré un BPA de 5,35 USD, contre 4,89 USD un an plus tôt, alors que le consensus ressortait à 5,37USD.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 28 décembre a atteint 1,54 MdUSD à comparer avec 1,44 MdUSD un an auparavant, pour des attentes de marché fixées à 1,52 MdUSD. L'activité a été soutenue par les initiatives promotionnelles et les nouveaux produits lancés durant la période.

Les ventes à magasins comparables aux Etats-Unis ont augmenté de 3,7%, dépassant les attentes des analystes, qui anticipaient une hausse de 3,47%, selon les données compilées par LSEG.

"Si le repli de la marge brute des franchisés domestiques (10,1% contre 15,5% au quatrième trimestre 2024) devrait susciter des interrogations, la taille critique de Domino's pourrait lui permettre d'accentuer sa stratégie prix en 2026 si nécessaire, d'ouvrir des points de vente dans des zones où des concurrents ont accéléré les fermetures, et de gagner des parts de marché face à des acteurs indépendants ou fragilisés", souligne Bernstein.

L'entreprise anticipe désormais une progression de 3% de ses ventes à magasins comparables aux Etats-Unis pour l'exercice 2026, soit un rythme comparable à celui enregistré l'an dernier, avec une dynamique attendue plus soutenue au premier semestre qu'au second.

A l'international, les ventes à magasins comparables ont progressé de 0,7%, un niveau inférieur aux attentes du marché, qui anticipait une hausse de 1,03%.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, tablant sur une hausse de 6% des ventes mondiales au détail au cours de l'exercice.

