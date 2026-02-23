Domino's Pizza en bonne forme
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:45
Domino's Pizza a fait état lundi d'un bpa de 5,35USD au quatrième trimestre fiscal, à comparer avec 4,89USD un an plus tôt et un consensus de 5,40USD.
Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 28 décembre s'établit à 1,54 MdsUSD, contre 1,44 MdUSD un an auparavant, là où les analystes ciblaient 1,52MdUSD. La firme américaine a bénéficié du soutien des promotions et des nouveaux produits lancés au cours de la période.
Valeurs associées
|401,2174 USD
|NASDAQ
|+4,32%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite
-
Une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu à la fin de la semaine, a déclaré lundi le chef de cabinet du président Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera à la fin de la semaine, ... Lire la suite
-
Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer