OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 088,00
+0,11%
Indices
Chiffres-clés

Domino's Pizza dépasse les attentes au T3, porté par les promotions et les nouvelles offres
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:50

Domino's Pizza DPZ.O a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires à magasins comparables aux Etats-Unis supérieurs aux estimations au troisième trimestre, grâce à des promotions et à de nouvelles offres de menus, à un moment où les consommateurs ajustent leurs budgets dans un contexte d'incertitude économique.

L'action de plus grande chaîne de pizzerias au monde prend 2% en avant-Bourse après la publication de ses résultats, qui interviennent à un moment où l'inflation persistante, l'incertitude économique et les hausses répétées des prix des menus ont conduit les consommateurs à privilégier le rapport qualité-prix lorsqu'ils vont au restaurant ou commandent des plats à domicile.

Pour répondre à l'évolution des dépenses des consommateurs, Domino's a relancé sa promotion "Best Deal Ever" le 25 août dernier, proposant des pizzas avec tous les ingrédients pour 9,99 dollars, et a également introduit d'autres produits, tels que la pizza à la pâte fourrée au parmesan.

Des entreprises américaines telles que PepsiCo PEP.O ont pour leur part proposé des emballages plus petits pour leurs snacks salés, à des prix plus abordables, afin de répondre aux besoins des consommateurs, et en particulier les ménages à faibles revenus.

Le chiffre d'affaires à magasins comparables de Domino's Pizza aux Etats-Unis a augmenté de 5,2% au cours du trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 4%, selon les données compilées par LSEG.

Domino's a également bénéficié de son partenariat de livraison avec DoorDash DASH.O dans le pays et propose davantage d'offres face à la concurrence croissante des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Burger King QSR.TO , qui misent gros sur des réductions sur certains articles du menu afin d'attirer les consommateurs.

Le bénéfice trimestriel par action du groupe américain pour le trimestre se terminant le 7 septembre dernier ressort pour sa part à 4,08 dollars, contre une estimation de 3,97 dollars, grâce notamment à l'augmentation du volume des commandes.

(Rédigé par Anshi Sancheti et Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
417,4600 USD NASDAQ -1,60%
DOORDASH RG-A
272,6100 USD NASDAQ +0,77%
MCDONALD'S
305,300 USD NYSE +0,24%
PEPSICO
151,1600 USD NASDAQ -0,25%
RESTAURANT BRAND
97,350 CAD TSX +0,96%
  • 14 octobre 13:57

    Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'aspect physique des consommateurs...

