Dominique Lefebvre va quitter la présidence de Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 13:47
La fin de son mandat, pour ce qui concerne Crédit Agricole SA, interviendra le 31 décembre. La désignation d'un nouveau président interviendra conformément aux dispositions réglementaires et aux règles internes en vigueur, et sera communiquée en temps voulu.
'A l'aube de la mise en place d'un nouveau plan à moyen terme de Crédit Agricole SA, j'ai considéré que le moment était opportun pour passer le relais de la présidence du groupe', explique Dominique Lefebvre.
'Je m'engage naturellement à accompagner les instances du groupe dans cette période de transition afin de garantir la continuité de nos actions et de faciliter la prise de fonction de mon successeur', précise-t-il néanmoins.
