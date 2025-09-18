 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 847,50
+0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dominique Lefebvre va quitter la présidence de Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 13:47

Crédit Agricole indique que Dominique Lefebvre a décidé de démissionner des présidences de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La Boétie et du conseil d'administration de Crédit Agricole SA et ce, d'ici la fin de l'année 2025.

La fin de son mandat, pour ce qui concerne Crédit Agricole SA, interviendra le 31 décembre. La désignation d'un nouveau président interviendra conformément aux dispositions réglementaires et aux règles internes en vigueur, et sera communiquée en temps voulu.

'A l'aube de la mise en place d'un nouveau plan à moyen terme de Crédit Agricole SA, j'ai considéré que le moment était opportun pour passer le relais de la présidence du groupe', explique Dominique Lefebvre.

'Je m'engage naturellement à accompagner les instances du groupe dans cette période de transition afin de garantir la continuité de nos actions et de faciliter la prise de fonction de mon successeur', précise-t-il néanmoins.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
16,2750 EUR Euronext Paris +0,03%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank