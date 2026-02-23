 Aller au contenu principal
Dominion Energy prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations et revoit son plan de dépenses à la hausse
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dominion Energy D.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street lundi, mais a augmenté son plan de dépenses d'investissement sur cinq ans de près de 30%, alors que le service public intensifie ses efforts pour répondre à l'envolée de la demande d'électricité.

Les services publics américains ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses d'investissement en raison de conditions météorologiques extrêmes et de demandes croissantes de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie.

Dominion Energy, basée à Richmond, en Virginie, a déclaré avoir contracté près de 48,5 gigawatts de capacité de centre de données en décembre, soit une augmentation de 1,4 GW par rapport à septembre.

Parmi ses clients figurent des entreprises technologiques telles qu'Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et Equinix EQIX.O , ainsi que des entreprises privées telles que CoreWeave et CyrusOne.

Le service public de Dominion en Virginie dessert le plus grand marché de centres de données au monde, qui dépasse la capacité combinée des cinq marchés de centres de données les plus importants aux États-Unis, selon la société.

Dominion prévoit de dépenser 64,7 milliards de dollars de 2026 à 2030 en investissements, par rapport à son précédent budget d'investissement quinquennal de 50,1 milliards de dollars jusqu'en 2029.

Cependant, ses actions ont chuté de 1,4% dans les heures de pré-marché après que la société ait prévu un bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2026 de 3,45 à 3,69 $ par action, où le point médian était inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,60 $, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation de la société au quatrième trimestre ont augmenté de près de 11% à 3,33 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui a compensé un trimestre autrement positif.

Le bénéfice ajusté de Dominion pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 68 cents par action, dépassant de peu les estimations de 67 cents.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,4100 USD NASDAQ +1,09%
AMAZON.COM
208,1300 USD NASDAQ -0,94%
DOMINION ENERGY
65,980 USD NYSE 0,00%
EQUINIX REIT
925,6100 USD NASDAQ -0,27%
META PLATFORMS
654,4320 USD NASDAQ -0,19%
MICROSOFT
391,5500 USD NASDAQ -1,43%
