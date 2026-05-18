Dominion Energy en hausse après l'annonce de négociations avec NextEra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** L'action du groupe d'énergie Dominion Energy

D.N progresse de 11,8 % à 69,04 $ en pré-ouverture

** Bloomberg News rapporte que la société d'électricité américaine NextEra Energy NEE.N est en pourparlers pour racheter la société pour environ 76 $ par action

** L'offre annoncée représente une prime d'environ 23 % par rapport au cours de clôture de D vendredi et serait principalement une transaction en actions

** Ce rapprochement donnerait naissance à l'une des plus grandes sociétés d'électricité américaines en termes de capitalisation boursière

** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information; les sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau

** À la dernière clôture, l'action D affichait une hausse de 5,3 % depuis le début de l'année