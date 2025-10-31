Dominion Energy dépasse ses estimations grâce à une forte demande d'électricité en Virginie et en Caroline du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dominion Energy D.N a battu vendredi les estimations de bénéfices du troisième trimestre, aidé par une augmentation de la demande d'électricité dans ses segments de Virginie et de Caroline du Sud.

L'essor des centres de données sur l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, combiné à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devrait porter la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2025 et 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

Mardi, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande d'électricité des centres de données double au cours de la prochaine décennie et demie. Les centres de données représentent actuellement 27 % des ventes de l'entreprise en Virginie.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du segment de Dominion en Virginie a augmenté de 2,5 % pour atteindre 679 millions de dollars au troisième trimestre, et celui du segment de Caroline du Sud a augmenté de plus de 14 % pour atteindre 109 millions de dollars.

Les recettes trimestrielles se sont élevées à 4,53 milliards de dollars, contre 3,94 milliards de dollars il y a un an.

Toutefois, les charges d'intérêt de la société ont augmenté de plus de 30 % pour atteindre 527 millions de dollars au troisième trimestre.

Dominion a réduit ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 3,33 $ et 3,48 $ par action, contre une fourchette précédente de 3,28 $ à 3,52 $ par action, et s'attend à ce que les résultats se situent au niveau ou au-dessus du point médian, en supposant que les conditions météorologiques soient normales pour le reste de l'année.

Le bénéfice d'exploitation de la compagnie d'électricité sur une base ajustée était de 1,06 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 95 cents par action, selon les données compilées par LSEG.